Técnico do Egito revela como lidou com 'medo' de encarar Messi: 'Não mencionava' Ibrahim Hassan detalhou conversa com elenco antes de jogo contra a Argentina

Técnico do Egito, Ibrahim Hassan revelou como lidou com o "medo" de encarar Lionel Messi na Copa do Mundo. Em entrevista ao "Kora Plus", o treinador deu detalhes da conversa que teve com o elenco antes do jogo pelas quartas de final da competição contra a Argentina.

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- Antes do confronto com a Argentina, eu não mencionava o nome de Messi aos meus jogadores; dizia apenas 'número 10', porque a palavra 'Messi' poderia causar certo medo aos atletas. Queria fazer com que os jogadores esquecessem que estavam enfrentando uma seleção específica e que se concentrassem apenas na partida.

A estratégia foi bem sucedida por um longo período do jogo entre Argentina e Egito, em que Messi até desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. No entanto, o camisa 10 deu uma assistência e marcou um gol na etapa final e foi o grande nome da virada da Albiceleste por 3 a 2.

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Neste sábado (11), Lionel Messi encara a Suíça em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo após uma classificação dramática sobre o Egito. O camisa 10 também pode voltar a se isolar na artilharia da competição, uma vez que está empatado ao lado de Mbappé com oito gols marcados no torneio.

Com Messi, Argentina tem provável escalação para enfrentar a Suíça

Lionel Scaloni deve escalar a Argentina com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. O treinador elogiou a atuação da Albiceleste diante do Egito apesar da classificação de fase dramática e não deve fazer mudanças na equipe.

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