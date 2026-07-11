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Técnico do Egito revela como lidou com 'medo' de encarar Messi: 'Não mencionava'

Ibrahim Hassan detalhou conversa com elenco antes de jogo contra a Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 19:52
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Messi dá soco no ar e comemora empate da Argentina com Julian Álvarez e Enzo Fernández
Messi dá soco no ar e comemora empate da Argentina com Julian Álvarez e Enzo Fernández (Foto: ELSA/AFP)

Técnico do Egito, Ibrahim Hassan revelou como lidou com o "medo" de encarar Lionel Messi na Copa do Mundo. Em entrevista ao "Kora Plus", o treinador deu detalhes da conversa que teve com o elenco antes do jogo pelas quartas de final da competição contra a Argentina.

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    - Antes do confronto com a Argentina, eu não mencionava o nome de Messi aos meus jogadores; dizia apenas 'número 10', porque a palavra 'Messi' poderia causar certo medo aos atletas. Queria fazer com que os jogadores esquecessem que estavam enfrentando uma seleção específica e que se concentrassem apenas na partida.

    A estratégia foi bem sucedida por um longo período do jogo entre Argentina e Egito, em que Messi até desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. No entanto, o camisa 10 deu uma assistência e marcou um gol na etapa final e foi o grande nome da virada da Albiceleste por 3 a 2.

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    Neste sábado (11), Lionel Messi encara a Suíça em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo após uma classificação dramática sobre o Egito. O camisa 10 também pode voltar a se isolar na artilharia da competição, uma vez que está empatado ao lado de Mbappé com oito gols marcados no torneio.

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    Messi ao lado de companheiros da Argentina em treino antes de enfrentar a Suíça na Copa do Mundo
    Messi ao lado de companheiros da Argentina em treino antes de enfrentar a Suíça na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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