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Balanço do Grupo L: Gana vence no fim, e Kane brilha na Copa do Mundo

Inglaterra e Gana venceram na primeira rodada do Grupo L

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 22:08
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Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

No Grupo L da Copa do Mundo, Harry Kane foi o protagonista na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, em um dos melhores jogos da competição. Logo depois, Gana e Panamá fecharam a primeira rodada da chave com um jogo morno, mas com vitória da seleção africana no minuto final.

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    Inglaterra 4x2 Croácia

    Em uma partida movimentada no Grupo L, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2. No primeiro tempo, os ingleses ficaram duas vezes à frente no placar com gols de Harry Kane — o primeiro de pênalti (repetido após adiantamento do goleiro) e o segundo de cabeça —, mas os croatas buscaram a igualdade com um golaço de fora da área de Martin Baturina e um belo chute de primeira de Petar Musa nos acréscimos.

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    Na etapa final, a Inglaterra impôs sua superioridade e garantiu a vitória com gols de Jude Bellingham, que finalizou cruzado após passe de Elliott Anderson, e de Marcus Rashford, que limpou a marcação para fechar o placar e assegurar os três pontos.

    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Gana 1x0 Panamá

    Em Toronto, Gana e Panamá fizeram um primeiro tempo morno, com os panamenhos melhores e com as melhores chances. Depois do intervalo, Gana reagiu e começou a empilhar chances de gol, mas sem conseguir passar pela defesa da equipe da América Central. Porém, nos acréscimos, em contra-ataque, Caleb Yirenkyi apareceu na área para completar o cruzamento de Brandon Thomas-Asante e marcar o gol da vitória ganesa.

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    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo

    • Inglaterra x Gana - 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston
    • Panamá x Croácia -23 de junho, às 20h (de Brasília), em Toronto

    Tabela do Grupo L da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Inglaterra

    3

    1

    1

    0

    0

    4

    2

    2

    2

    Gana

    3

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    3

    Panamá

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    -1

    -1

    4

    Croácia

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    4

    -2

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