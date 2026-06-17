Balanço do Grupo L: Gana vence no fim, e Kane brilha na Copa do Mundo Inglaterra e Gana venceram na primeira rodada do Grupo L

No Grupo L da Copa do Mundo, Harry Kane foi o protagonista na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, em um dos melhores jogos da competição. Logo depois, Gana e Panamá fecharam a primeira rodada da chave com um jogo morno, mas com vitória da seleção africana no minuto final.

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Inglaterra 4x2 Croácia

Em uma partida movimentada no Grupo L, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2. No primeiro tempo, os ingleses ficaram duas vezes à frente no placar com gols de Harry Kane — o primeiro de pênalti (repetido após adiantamento do goleiro) e o segundo de cabeça —, mas os croatas buscaram a igualdade com um golaço de fora da área de Martin Baturina e um belo chute de primeira de Petar Musa nos acréscimos.

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Na etapa final, a Inglaterra impôs sua superioridade e garantiu a vitória com gols de Jude Bellingham, que finalizou cruzado após passe de Elliott Anderson, e de Marcus Rashford, que limpou a marcação para fechar o placar e assegurar os três pontos.

Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Gana 1x0 Panamá

Em Toronto, Gana e Panamá fizeram um primeiro tempo morno, com os panamenhos melhores e com as melhores chances. Depois do intervalo, Gana reagiu e começou a empilhar chances de gol, mas sem conseguir passar pela defesa da equipe da América Central. Porém, nos acréscimos, em contra-ataque, Caleb Yirenkyi apareceu na área para completar o cruzamento de Brandon Thomas-Asante e marcar o gol da vitória ganesa.

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Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo

Inglaterra x Gana - 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston

- 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston Panamá x Croácia -23 de junho, às 20h (de Brasília), em Toronto

Tabela do Grupo L da Copa do Mundo

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Inglaterra 3 1 1 0 0 4 2 2 2 Gana 3 1 1 0 0 1 0 1 3 Panamá 0 1 0 0 1 0 -1 -1 4 Croácia 0 1 0 0 1 2 4 -2

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