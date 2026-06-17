Balanço do Grupo L: Gana vence no fim, e Kane brilha na Copa do Mundo
Inglaterra e Gana venceram na primeira rodada do Grupo L
No Grupo L da Copa do Mundo, Harry Kane foi o protagonista na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, em um dos melhores jogos da competição. Logo depois, Gana e Panamá fecharam a primeira rodada da chave com um jogo morno, mas com vitória da seleção africana no minuto final.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Inglaterra 4x2 Croácia
Em uma partida movimentada no Grupo L, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2. No primeiro tempo, os ingleses ficaram duas vezes à frente no placar com gols de Harry Kane — o primeiro de pênalti (repetido após adiantamento do goleiro) e o segundo de cabeça —, mas os croatas buscaram a igualdade com um golaço de fora da área de Martin Baturina e um belo chute de primeira de Petar Musa nos acréscimos.
Na etapa final, a Inglaterra impôs sua superioridade e garantiu a vitória com gols de Jude Bellingham, que finalizou cruzado após passe de Elliott Anderson, e de Marcus Rashford, que limpou a marcação para fechar o placar e assegurar os três pontos.
Gana 1x0 Panamá
Em Toronto, Gana e Panamá fizeram um primeiro tempo morno, com os panamenhos melhores e com as melhores chances. Depois do intervalo, Gana reagiu e começou a empilhar chances de gol, mas sem conseguir passar pela defesa da equipe da América Central. Porém, nos acréscimos, em contra-ataque, Caleb Yirenkyi apareceu na área para completar o cruzamento de Brandon Thomas-Asante e marcar o gol da vitória ganesa.
Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo
- Inglaterra x Gana - 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston
- Panamá x Croácia -23 de junho, às 20h (de Brasília), em Toronto
Tabela do Grupo L da Copa do Mundo
|#
|Equipe
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
Inglaterra
3
1
1
0
0
4
2
2
2
Gana
3
1
1
0
0
1
0
1
3
Panamá
0
1
0
0
1
0
-1
-1
4
Croácia
0
1
0
0
1
2
4
-2
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.