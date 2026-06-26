Quem a Holanda enfrenta na segunda fase da Copa do Mundo?
Equipe garantiu vaga como primeiro colocado no Grupo F
A Holanda garantiu vaga na segunda fase da Copa do Mundo ao vencer a Tunísia nesta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. Com a classificação assegurada, a seleção enfrentará uma das equipes que mais surpreenderam nas últimas edições do Mundial.
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Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.
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A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.
Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe dirigida por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.
Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.
Classificação:
- Holanda - 7 pontos ✅
- Japão - 5 pontos ✅
- Suécia - 5 pontos ⏳
- Tunísia - 0 pontos ❌
Resultados do Grupo F da Copa do Mundo
Primeira rodada:
- Holanda 2x2 Japão
- Suécia 5x1 Tunísia
Segunda rodada:
- Holanda 5x1 Suécia
- Tunísia 0x4 Japão
Terceira rodada:
- Tunísia 1x3 Holanda
- Japão 1x1 Suécia
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