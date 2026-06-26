Quem a Holanda enfrenta na segunda fase da Copa do Mundo? Equipe garantiu vaga como primeiro colocado no Grupo F

A Holanda garantiu vaga na segunda fase da Copa do Mundo ao vencer a Tunísia nesta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. Com a classificação assegurada, a seleção enfrentará uma das equipes que mais surpreenderam nas últimas edições do Mundial.

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Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

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A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe dirigida por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.

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Holanda enfrenta o Marrocos na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Agência Efe/Folhapress)

Classificação:

1 . Holanda - 7 pontos ✅ 2 . Japão - 5 pontos ✅ 3 . Suécia - 5 pontos ⏳ 4 . Tunísia - 0 pontos ❌

Resultados do Grupo F da Copa do Mundo

Primeira rodada:

Holanda 2x2 Japão Suécia 5x1 Tunísia

Segunda rodada:

Holanda 5x1 Suécia Tunísia 0x4 Japão

Terceira rodada:

Tunísia 1x3 Holanda Japão 1x1 Suécia

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