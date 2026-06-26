Atuação de Memphis Depay em Holanda x Tunísia repercute: 'Não foi' Camisa 10 entrou no segundo tempo da partida

A atuação de Memphis Depay na vitória da Holanda sobre a Tunísia virou alvo de críticas nas redes sociais, mesmo com a classificação da equipe em primeiro lugar no Grupo F da Copa do Mundo. O atacante entrou no segundo tempo, desperdiçou uma chance em uma bicicleta e recebeu comentários negativos de torcedores holandeses, que questionaram seu rendimento.

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O camisa 10 substituiu Brian Brobbey na etapa final e participou de poucas ações ofensivas. O lance que mais chamou atenção aconteceu quando o atacante tentou uma bicicleta dentro da área, mas não conseguiu acertar a bola, gerando repercussão entre torcedores e perfis internacionais.

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Na rede social, alguns torcedores holandeses demonstraram insatisfação com o desempenho do atacante.

Veja a repercussão:

can depay never play again please, just kick the ball we dont need all these backflips bro — Mars🔥 (@milfkookie) June 26, 2026

Tradução: o Depay nunca mais jogue, por favor, só chute a bola, a gente não precisa de todos esses mortal pra trás, mano.

Memphis Depay wants to be a broadway boy with his fancy fails #TUNNED — Amelia (@amineamelia) June 26, 2026

Holandia na papierze świetny fix, ale z przodu same kasztany. Ja myślałem nad Brobbeyem, ale było info, że może zagrać Depay, wiec odpuściłem. Wcisnąłem na siłę chociaż summervilla, ale tylko dlatego, że był taniutki. Szkoda tylko csa verbruggena. — N3xT (@N3xtovsky) June 26, 2026

Tradução: Holanda no papel é um ótimo reforço, mas na frente só castanhas. Eu estava pensando no Brobbey, mas tinha a notícia de que o Depay poderia jogar, então desisti. Forcei a inclusão do Summerville mesmo assim, mas só porque ele estava baratinho. Pena só do CSA Verbruggen.

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Waarom toch steeds Depay er in? Bij het EK deed hij al niets en nu ook niet. We hebben een spits nodig die meespeelt en niet eentje die staat te wachten tot de bal goed valt #wk — Linda van der Ende (@lin1975) June 26, 2026

Tradução: Por que sempre o Depay de novo? No Eurocopa ele já não fez nada e agora também não. Precisamos de um centroavante que participe do jogo e não de um que fica parado esperando a bola cair direitinho #wk

Die omhaal was het enige wat ik van Depay heb gezien, zijn naam is verder niet genoemd — Amstertje (@Amtoons) June 26, 2026

Tradução: O drible foi a única coisa que eu vi do Depay, o nome dele não foi mais mencionado.

En dan kom je mooi bedrogen uit. Niets aan het handje. Gewoon aanvang zoals gepland en uitgespeeld zonder problemen. Het grootste probleem was het invallen van Depay — Arjan Stabij (@Pikketanus) June 26, 2026

Tradução: E então você sai lindamente enganado. Nada de mão boba. Simplesmente começou como planejado e se desenrolou sem problemas. O maior problema foi a entrada do Depay

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Alle respect naar Memphis Depay maar pijnlijke invalbeurt weer. Valt enorm uit de toon.#TURNED — Thomas Dalgaard (@ThomasD17774) June 26, 2026

Tradução: Todo respeito ao Memphis Depay, mas substituição dolorosa novamente. Sai completamente fora do tom.

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A Holanda venceu a Tunísia com gols de Skhiri (contra), Brobbey e Van Hecke. Mastouri descontou para os tunisianos. Com o resultado, a equipe de Ronald Koeman terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com sete pontos.

Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

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O Japão ficou em segundo lugar após empatar em 1 a 1 com a Suécia. Os japoneses somaram cinco pontos, enquanto os suecos encerraram a fase com quatro. A Tunísia terminou na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Com a definição do grupo, a Holanda enfrentará Marrocos na próxima fase da Copa do Mundo, enquanto o Japão será o adversário da Seleção Brasileira no mata-mata.

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