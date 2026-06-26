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Atuação de Memphis Depay em Holanda x Tunísia repercute: 'Não foi'

Camisa 10 entrou no segundo tempo da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 07:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Memphis Depay entrou no segundo da partida entre Holanda e Tunísia na Copa do Mundo. ((Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Memphis Depay entrou no segundo da partida entre Holanda e Tunísia na Copa do Mundo. ((Foto: Juan MABROMATA / AFP)

A atuação de Memphis Depay na vitória da Holanda sobre a Tunísia virou alvo de críticas nas redes sociais, mesmo com a classificação da equipe em primeiro lugar no Grupo F da Copa do Mundo. O atacante entrou no segundo tempo, desperdiçou uma chance em uma bicicleta e recebeu comentários negativos de torcedores holandeses, que questionaram seu rendimento.

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    O camisa 10 substituiu Brian Brobbey na etapa final e participou de poucas ações ofensivas. O lance que mais chamou atenção aconteceu quando o atacante tentou uma bicicleta dentro da área, mas não conseguiu acertar a bola, gerando repercussão entre torcedores e perfis internacionais.

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    Na rede social, alguns torcedores holandeses demonstraram insatisfação com o desempenho do atacante.

    Veja a repercussão:

    Tradução: o Depay nunca mais jogue, por favor, só chute a bola, a gente não precisa de todos esses mortal pra trás, mano.

    Tradução: Holanda no papel é um ótimo reforço, mas na frente só castanhas. Eu estava pensando no Brobbey, mas tinha a notícia de que o Depay poderia jogar, então desisti. Forcei a inclusão do Summerville mesmo assim, mas só porque ele estava baratinho. Pena só do CSA Verbruggen.

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    Tradução: Por que sempre o Depay de novo? No Eurocopa ele já não fez nada e agora também não. Precisamos de um centroavante que participe do jogo e não de um que fica parado esperando a bola cair direitinho #wk

    Tradução: O drible foi a única coisa que eu vi do Depay, o nome dele não foi mais mencionado.

    Tradução: E então você sai lindamente enganado. Nada de mão boba. Simplesmente começou como planejado e se desenrolou sem problemas. O maior problema foi a entrada do Depay

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    Tradução: Todo respeito ao Memphis Depay, mas substituição dolorosa novamente. Sai completamente fora do tom.

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    A Holanda venceu a Tunísia com gols de Skhiri (contra), Brobbey e Van Hecke. Mastouri descontou para os tunisianos. Com o resultado, a equipe de Ronald Koeman terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com sete pontos.

    Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F
    Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

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    O Japão ficou em segundo lugar após empatar em 1 a 1 com a Suécia. Os japoneses somaram cinco pontos, enquanto os suecos encerraram a fase com quatro. A Tunísia terminou na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

    Com a definição do grupo, a Holanda enfrentará Marrocos na próxima fase da Copa do Mundo, enquanto o Japão será o adversário da Seleção Brasileira no mata-mata.

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