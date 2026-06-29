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Queda da Alemanha mantém Brasil como único pentacampeão mundial até 2030

Eliminação diante do Paraguai impede alemães de igualarem os cinco títulos da Seleção Brasileira

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
29/06/2026 22:24
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Ronaldo e Pelé após a final da Copa do Mundo de 2002, no Japão. (Foto: Juca Varella/Folhapress)
Ronaldo e Pelé após a final da Copa do Mundo de 2002, no Japão. (Foto: Juca Varella/Folhapress)

Independentemente de quem levante a taça da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira seguirá isolada como maior campeã da história do torneio. A eliminação da Alemanha para o Paraguai, nesta segunda-feira (29), encerrou a única possibilidade de a Amarelinha perder a exclusividade do pentacampeonato antes do próximo Mundial.

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    Os alemães, donos de quatro títulos mundiais, foram superados nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Com a derrota, a equipe de Julian Nagelsmann deu adeus à competição ainda na primeira fase do mata-mata e adiou, mais uma vez, a chance de alcançar o Brasil no topo do ranking de campeões da Copa do Mundo.

    Desde a conquista do penta, em 2002, a Seleção Brasileira ocupa sozinha o posto de maior vencedora da história do torneio. A Alemanha era a única seleção que poderia igualar essa marca na edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, já que iniciou a competição com quatro conquistas, obtidas em 1954, 1974, 1990 e 2014.

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    A Itália, que também soma quatro títulos mundiais, sequer participou da Copa de 2026 após ficar fora da fase final da competição. Dessa forma, o Brasil já tem assegurada a liderança isolada do ranking de campeões até, pelo menos, a próxima edição do Mundial, em 2030.

    Embora o pentacampeonato brasileiro permaneça intocado, outras seleções ainda podem reduzir a distância no histórico da competição. A Argentina, atual campeã mundial, segue viva na disputa e pode conquistar o quarto título. A França, bicampeã, também continua na briga e tem a oportunidade de levantar a terceira taça de sua história. Inglaterra e Espanha, que possuem um título cada, também permanecem na competição.

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    A eliminação alemã amplia um período de dificuldades vivido pela tetracampeã mundial. Depois das quedas ainda na fase de grupos das Copas de 2018 e 2022, a equipe voltou ao mata-mata em 2026, mas não conseguiu passar pelo Paraguai, que protagonizou uma das maiores surpresas desta edição ao eliminar os europeus nas penalidades.

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    Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo. (Foto: Juca Varella/Folhapress)
    Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo. (Foto: Juca Varella/Folhapress)

    Ranking dos campeões da Copa do Mundo:

    Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
    Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
    Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
    Argentina – 3 títulos
    França – 2 títulos
    Uruguai – 2 títulos
    Inglaterra – 1 título
    Espanha – 1 título

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