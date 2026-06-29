logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ancelotti exalta Bruno Guimarães, explica Neymar e cobra evolução

Treinador elogia volante, autor de quatro assistências na Copa do Mundo

PorMárcio IannaccaEnviado Especial
29/06/2026 17:35
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti orienta a Seleção Brasileira do banco de reservas (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)
Ancelotti orienta a Seleção Brasileira do banco de reservas (Foto: Rafael Ribeiro/Lance!)

HOUSTON, TX (EUA) - A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo não diminuiu o nível de exigência de Carlo Ancelotti. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, o treinador italiano fez questão de destacar a atuação decisiva de Bruno Guimarães, explicou por que Neymar acabou não entrando na partida e reforçou que o Brasil precisa sempre melhorar jogo a jogo.

continua após a publicidade
  • O técnico Carlo Ancelotti durante uma coletiva de imprensa da Seleção Brasileira com a bola da Copa do Mundo na frente

    Após classificação, Ancelotti destaca reação do Brasil e diz que confiava na virada

    Seleção Brasileira
    Há 5 minutos
  • Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Japão se torna a maior vítima de Gabriel Martinelli na Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 6 minutos
  • Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul

    Martinelli faz Brasil reviver o ‘eu te amo’ de Bebeto na Copa de 1994

    Seleção Brasileira
    Há 27 minutos

    • O principal destaque individual, na visão do comandante, foi Bruno Guimarães. Além da intensidade durante os 90 minutos, o volante deu a assistência para o gol da vitória marcado por Gabriel Martinelli e recebeu elogios entusiasmados do treinador.

    — É um jogador muito importante, muito forte no jogo, tem muita presença ofensiva e defensiva. Fez uma ótima assistência para o gol. Bruno tem um coração muito grande — afirmou Ancelotti.

    continua após a publicidade

    Ancelotti também foi questionado sobre Neymar, que acabou não entrando na partida desta segunda-feira. O camisa 10 chegou a iniciar o aquecimento no segundo tempo, mas, após o empate da Seleção Brasileira, foi retirado do grupo que estava à beira do gramado. A decisão ocorreu porque o regulamento permite apenas cinco atletas realizando aquecimento ao mesmo tempo. Depois da partida, Ancelotti revelou que havia um planejamento definido com o atacante.

    — Sim, estávamos pensando na entrada dele. As vitórias são dos jogadores e as derrotas também. Falei com Neymar que, se não empatássemos o jogo até os 60 minutos, eu o colocaria em campo. Como conseguimos o empate antes disso, a situação mudou. Estava tudo claro entre nós — explicou.

    continua após a publicidade

    Mesmo satisfeito com a atuação da equipe, Ancelotti deixou claro que a classificação não muda sua maneira de trabalhar. O treinador afirmou que o Brasil precisa manter a ambição para continuar evoluindo durante o Mundial.

    — Nunca temos que estar contentes com o que estamos fazendo. Estávamos jogando bem, mas não podemos nos acomodar porque queremos melhorar sempre. Gostei muito do jogo, mas agora temos que pensar no próximo adversário. Respeito todos os adversários. Respeito a Noruega e respeito a Costa do Marfim — disse o treinador, sem mostrar preferência pelo rival da próxima fase.

    Outros trechos da coletiva de Carlo Ancelotti

    SOBRE CASIMIRO
    — Não acho que o gol do Japão tenha sido um erro dele. Falhamos em uma saída de bola. O Casemiro foi muito bem.

    BRASIL PRONTO PARA A PRORROGAÇÃO
    — Estamos fortes. Seguimos o nosso caminho e estamos evoluindo. Vamos descansar e agora é esperar quem será o próximo adversário. Podíamos marcar no último minuto. A equipe também estava preparada para jogar a prorrogação.

    PLANO NO PRIMEIRO TEMPO
    — O planejamento da primeira parte, que era entrar com mais passes por dentro, não funcionou. Mudamos depois para tentar cruzar mais a bola na área e deu certo.

    Ancelotti chegando ao estádio em Houston (Rafael Ribeiro/Lance!)
    Ancelotti na chegada da Seleção Brasileira ao estádio em Houston (Rafael Ribeiro/Lance!)

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Brasil quebra escrita que durava desde 2002 na Copa do Mundo: 'O hexa vem'Há 4 minutos
    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Seleção BrasileiraJapão se torna a maior vítima de Gabriel Martinelli na Seleção BrasileiraHá 6 minutos
    Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
    Copa do MundoMatemático erra previsão de Brasil x Japão, e web não perdoa: 'Uma pena'Há 9 minutos
    Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Japão
    Fora de CampoMelhor em campo em Brasil x Japão gera incômodo: 'Inacreditável'Há 10 minutos
    Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026'Em apuros': Argentina repercute classificação do Brasil sobre o Japão na CopaHá 11 minutos
    Fora de CampoRayan ganha destaque em classificação da Seleção Brasileira: 'Responsável'Há 17 minutos

    Mais LANCE!

    O técnico Carlo Ancelotti durante uma coletiva de imprensa da Seleção Brasileira com a bola da Copa do Mundo na frente
    Após classificação, Ancelotti destaca reação do Brasil e diz que confiava na virada
    Casemiro comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
    Possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo reagem à vitória: 'Não prova'
    Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão
    Casemiro exalta tranquilidade e força mental do Brasil em virada sobre o Japão
    Matheus Cunha, Leo Pereira, Vini Jr, Alex Sandro e outros jogadores se abraçando após gol marcado
    Brasil mantém escrita histórica contra o Japão em Copas do Mundo
    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Torcida do Corinthians manda recado após classificação do Brasil: 'Salvou'
    Matheus Cunha pela Seleção Brasileira
    Matheus Cunha enaltece grupo da Seleção: 'Não precisamos de uma pessoa só para resolver'
    Douglas Santos fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
    Douglas Santos explica plano do Brasil após classificação contra o Japão
    Brasil x Japão: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
    Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco
    Saiba quem foi eleito o melhor em campo em Brasil x Japão
    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul
    Martinelli faz Brasil reviver o 'eu te amo' de Bebeto na Copa de 1994
    Endrick corre em direção a bola durante a partida
    Endrick ressalta papel dos reservas em vitória do Brasil: 'Força vem do banco'
    Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu
    Casemiro detalha papo com Ancelotti no intervalo e explica vitória do Brasil sobre o Japão
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Japão. (Foto: Reprodução)
    CazéTV bate quarto recorde seguido em Brasil x Japão