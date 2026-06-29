Ancelotti exalta Bruno Guimarães, explica Neymar e cobra evolução Treinador elogia volante, autor de quatro assistências na Copa do Mundo

HOUSTON, TX (EUA) - A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo não diminuiu o nível de exigência de Carlo Ancelotti. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, o treinador italiano fez questão de destacar a atuação decisiva de Bruno Guimarães, explicou por que Neymar acabou não entrando na partida e reforçou que o Brasil precisa sempre melhorar jogo a jogo.

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O principal destaque individual, na visão do comandante, foi Bruno Guimarães. Além da intensidade durante os 90 minutos, o volante deu a assistência para o gol da vitória marcado por Gabriel Martinelli e recebeu elogios entusiasmados do treinador.

— É um jogador muito importante, muito forte no jogo, tem muita presença ofensiva e defensiva. Fez uma ótima assistência para o gol. Bruno tem um coração muito grande — afirmou Ancelotti.

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Ancelotti também foi questionado sobre Neymar, que acabou não entrando na partida desta segunda-feira. O camisa 10 chegou a iniciar o aquecimento no segundo tempo, mas, após o empate da Seleção Brasileira, foi retirado do grupo que estava à beira do gramado. A decisão ocorreu porque o regulamento permite apenas cinco atletas realizando aquecimento ao mesmo tempo. Depois da partida, Ancelotti revelou que havia um planejamento definido com o atacante.

— Sim, estávamos pensando na entrada dele. As vitórias são dos jogadores e as derrotas também. Falei com Neymar que, se não empatássemos o jogo até os 60 minutos, eu o colocaria em campo. Como conseguimos o empate antes disso, a situação mudou. Estava tudo claro entre nós — explicou.

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Mesmo satisfeito com a atuação da equipe, Ancelotti deixou claro que a classificação não muda sua maneira de trabalhar. O treinador afirmou que o Brasil precisa manter a ambição para continuar evoluindo durante o Mundial.

— Nunca temos que estar contentes com o que estamos fazendo. Estávamos jogando bem, mas não podemos nos acomodar porque queremos melhorar sempre. Gostei muito do jogo, mas agora temos que pensar no próximo adversário. Respeito todos os adversários. Respeito a Noruega e respeito a Costa do Marfim — disse o treinador, sem mostrar preferência pelo rival da próxima fase.

Outros trechos da coletiva de Carlo Ancelotti

SOBRE CASIMIRO

— Não acho que o gol do Japão tenha sido um erro dele. Falhamos em uma saída de bola. O Casemiro foi muito bem.

BRASIL PRONTO PARA A PRORROGAÇÃO

— Estamos fortes. Seguimos o nosso caminho e estamos evoluindo. Vamos descansar e agora é esperar quem será o próximo adversário. Podíamos marcar no último minuto. A equipe também estava preparada para jogar a prorrogação.

PLANO NO PRIMEIRO TEMPO

— O planejamento da primeira parte, que era entrar com mais passes por dentro, não funcionou. Mudamos depois para tentar cruzar mais a bola na área e deu certo.

Ancelotti na chegada da Seleção Brasileira ao estádio em Houston (Rafael Ribeiro/Lance!)

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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