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Quem é José Canale, algoz do Flamengo e herói do Paraguai na Copa do Mundo?

Zagueiro de 29 anos recebeu primeira oportunidade na seleção às vésperas do Mundial

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 21:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisa azul escura, José Canale beija os dedos da mão esquerda e comemora o gol da classificação do Paraguai na Copa do Mundo
José Canale foi o herói da classificação do Paraguai às oitavas da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Paraguai contrariou o favoritismo da Alemanha e bateu a seleção tetracampeã mundial na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (29). A classificação heróica para as oitavas de final saiu dos pés de José Canale, autor do gol decisivo na disputa por pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

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    O zagueiro de 29 anos esteve em campo durante os 120 minutos, tendo assumido a condição de titular nesta partida. Na fase de grupos, o jogador foi utilizado apenas nos minutos finais da vitória sobre a Turquia (1 a 0) e no empate com a Austrália (0 a 0).

    Não é a primeira vez que o defensor surge em um momento de definição do jogo. Em fevereiro deste ano, quando atuava pelo Lanús, Canale marcou o segundo gol da vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Aos 13 minutos da segunda etapa da prorrogação, após cobrança de escanteio, o zagueiro subiu na área e cabeceou a bola contra a meta do goleiro Rossi, frustrando os mais de 64 mil rubro-negros presentes no Maracanã.

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    Canale veste a camisa do Lanús desde 2023 e recebeu sua primeira convocação na penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo. O defensor estreou pela seleção paraguaia no amistoso contra a Grécia, entrando aos 15 minutos do segundo tempo e fazendo uma atuação segura para garantir o placar favorável de 1 a 0. O técnico Gustavo Alfaro optou por não escalá-lo no compromisso seguinte, contra o Marrocos, mas o manteve na lista para o Mundial.

    Revelado pelo Libertad, José Canale ainda acumula passagens ao longo da carreira por Nacional-PAR, Sol de América, Newell's Old Boys, Godoy Cruz e Querétaro.

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    De camisa azul escura, José Canale, com a perna esquerda, bate o pênalti da classificação do Paraguai na Copa do Mundo
    José Canale bateu o pênalti da classificação do Paraguai contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

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    Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas

    O retorno da Alemanha ao mata-mata da Copa do Mundo após mais de uma década durou pouco, menos do que a torcida presente no Boston Stadium esperava. O Paraguai decretou a primeira zebra da fase eliminatória do Mundial ao vencer na disputa de pênaltis por 4 a 3 e garantiu vaga nas oitavas de final pela quinta vez na história. No tempo normal, Enciso fez para os paraguaios e Havertz empatou. Nas cobranças, Canale marcou o gol decisivo.

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