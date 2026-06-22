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Relembre como foram todos os gols de Messi em Copa do Mundo

Messi se tornou o maior artilheiro da história da competição

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 14:52
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi comemora gol em Argentina x Argélia
Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

Com o gol de Messi na partida desta segunda-feira (22), contra a Áustria na Copa do Mundo, o argentino se tornou o maior artilheiro da história da competição. Depois de empatar com Miroslav Klose em 16 gols, após um hat-trick na primeira rodada contra a Argélia, o camisa 10 chegou a marca de 17 gols em Mundiais.

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    • Com o gol de número 17, Messi iguala a rainha Marta e se torna o maior artilheiro da história das Copas, juntando números do Mundial feminino e masculino.

    A trajetória de Lionel Messi em Copas do Mundo foi marcada por persistência e superação até alcançar o topo da história. Depois de estrear ainda adolescente em 2006, o argentino conviveu com eliminações dolorosas nas quartas de final em 2010, além do vice-campeonato para a Alemanha na final disputada no Maracanã em 2014. A redenção veio apenas em 2022, quando liderou a Argentina ao tricampeonato mundial no Catar e consolidou seu legado. Quatro anos depois, chegando aos 39 anos e em sua sexta participação em Mundiais, Messi voltou a escrever seu nome na história ao superar a marca de 16 gols de Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, coroando uma jornada que atravessou duas décadas no principal palco do futebol.

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    Relembre todos os gols de Messi na Copa do Mundo

    Estreia com gol

    A história de Messi com a Copa do Mundo começou na Alemanha em 2006, na segunda rodada da competição, contra Sérvia e Montenegro. O ainda camisa 19 da Argentina na época, entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Maxi Rodríguez e marcou o último gol da goleada que terminou em 6 a 0 para os argentinos.

    Messi comemorando gol apontando pro alto
    Messi comemora seu primeiro gol em Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

    Retorno no Brasil

    Depois de passar a Copa de 2010 em branco sem marcar gols, Lionel Messi, chegou ao Brasil para uma campanha histórica mas com um final trágico para os argentinos no Maracanã. Na fase de grupos, o camisa 10 fez todos os 4 gols dele naquela edição.

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    Contra a Bósnia na primeira rodada, um golaço de fora da área, no primeiro jogo que o Maracanã recebeu na Copa de 2014. Na segunda rodada o Irã foi a vítima da vez, o craque argentino marcou nos acréscimos para garantir a vitória por 1 a 0. Na terceira e última rodada da fase de grupos, Messi marcou duas vezes no triunfo por 3 a 2 em cima da Nigéria com direito a um golaço de falta. Naquele ano a seleção argentina chegou até a final contra a Alemanha, mas foram superados na prorrogação, e o camisa 10 não marcou no mata-mata.

    Messi de braços abertos comemorando gol
    Messi em ação pela Argentina na Copa de 2014 (Foto: AFP)

    Copa discreta na Rússia

    Na Copa de 2018, o Messi marcou novamente contra a Nigéria e foi seu único gol na edição, a partida em questão deu a classificação para o mata-mata, após o empate na primeira rodada e a derrota por goleada para a Croácia na segunda partida. A campanha do craque acabou contra a França nas oitavas de final, depois de uma grande partida que terminou em 4 a 3 para os franceses.

    Messi - Copa 2018
    Messi marcou contra a Nigéria na Copa de 2018 (Foto: Divulgação/FIFA)

    Redenção no Catar

    Após a frustração na Rússia em 2018, Lionel Messi chegou ao Catar pressionado para conquistar o único título que faltava em sua carreira. Logo na estreia, marcou de pênalti contra a Arábia Saudita, mas viu a Argentina sofrer uma surpreendente derrota por 2 a 1. Na rodada seguinte, abriu o caminho da vitória sobre o México com um chute de fora da área. Contra a Austrália, nas oitavas de final, fez seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo. Nas quartas, voltou a marcar de pênalti diante da Holanda. Já na semifinal, balançou as redes novamente contra a Croácia. Na grande decisão diante da França, Messi marcou duas vezes e comandou a conquista do tricampeonato argentino após a disputa por pênaltis, encerrando o torneio com sete gols.

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    A Argentina venceu a Copa do Mundo de 2022 (Foto: AFP)

    Recordes nos Estados Unidos, México e Canadá

    Já campeão do mundo, Messi chegou à Copa de 2026 perseguindo marcas históricas. Na estreia contra a Argélia, teve atuação memorável ao marcar três vezes e igualar os 16 gols de Miroslav Klose, até então maior artilheiro da história dos Mundiais. O recorde definitivo veio na segunda rodada, diante da Áustria. Ao balançar as redes pela 17ª vez em Copas do Mundo, o camisa 10 argentino se isolou no topo da artilharia histórica da competição, adicionando mais um capítulo à trajetória que começou vinte anos antes, na Alemanha.

    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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