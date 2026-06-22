O que a França precisa para se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo?
Os Bleus entram em campo às 18h (de Brasília)
A França entra em campo nesta segunda-feira (22), contra o Iraque, com a chance de confirmar antecipadamente a classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Depois de estrear com vitória por 3 a 1 sobre Senegal, a seleção comandada por Didier Deschamps depende apenas de si para avançar de fase.
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O cenário é simples: se vencer o Iraque, os Bleus estarão matematicamente classificados, independentemente do resultado do confronto entre Noruega e Senegal, que acontece algumas horas depois.
A equipe francesa chegaria aos seis pontos e não poderia mais ser alcançada por pelo menos duas seleções do Grupo I, assegurando vaga na fase eliminatória com uma rodada de antecedência.
Por outro lado, qualquer resultado diferente de uma vitória deixará a decisão para a última rodada. Em caso de empate ou derrota diante dos iraquianos, a França precisará buscar a classificação no duelo contra a Noruega, marcado para a próxima sexta-feira (26).
Embora a vitória seja suficiente para avançar, o jogo entre Senegal e Noruega também será acompanhado de perto pela comissão técnica francesa. Isso porque a disputa pela liderança da chave segue aberta e pode influenciar o caminho da seleção no mata-mata.
O regulamento da Copa de 2026 também favorece os franceses em uma situação específica. Caso França e Senegal terminem a fase de grupos empatados em pontos, o primeiro critério de desempate será o confronto direto — e os Bleus levam vantagem por terem derrotado os africanos por 3 a 1 na estreia.
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A provável França para enfrentar o Iraque
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Manu Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.
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