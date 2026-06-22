O que a França precisa para se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo? Os Bleus entram em campo às 18h (de Brasília)

A França entra em campo nesta segunda-feira (22), contra o Iraque, com a chance de confirmar antecipadamente a classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Depois de estrear com vitória por 3 a 1 sobre Senegal, a seleção comandada por Didier Deschamps depende apenas de si para avançar de fase.

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O cenário é simples: se vencer o Iraque, os Bleus estarão matematicamente classificados, independentemente do resultado do confronto entre Noruega e Senegal, que acontece algumas horas depois.

A equipe francesa chegaria aos seis pontos e não poderia mais ser alcançada por pelo menos duas seleções do Grupo I, assegurando vaga na fase eliminatória com uma rodada de antecedência.

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Por outro lado, qualquer resultado diferente de uma vitória deixará a decisão para a última rodada. Em caso de empate ou derrota diante dos iraquianos, a França precisará buscar a classificação no duelo contra a Noruega, marcado para a próxima sexta-feira (26).

Embora a vitória seja suficiente para avançar, o jogo entre Senegal e Noruega também será acompanhado de perto pela comissão técnica francesa. Isso porque a disputa pela liderança da chave segue aberta e pode influenciar o caminho da seleção no mata-mata.

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O regulamento da Copa de 2026 também favorece os franceses em uma situação específica. Caso França e Senegal terminem a fase de grupos empatados em pontos, o primeiro critério de desempate será o confronto direto — e os Bleus levam vantagem por terem derrotado os africanos por 3 a 1 na estreia.

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A provável França para enfrentar o Iraque

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Manu Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

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