logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

O que a França precisa para se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo?

Os Bleus entram em campo às 18h (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 14:55
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A França entra em campo nesta segunda-feira (22), contra o Iraque, com a chance de confirmar antecipadamente a classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Depois de estrear com vitória por 3 a 1 sobre Senegal, a seleção comandada por Didier Deschamps depende apenas de si para avançar de fase.

continua após a publicidade
  • Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

    Relembre como foram todos os gols de Messi em Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 4 minutos
  • Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )

    Seleção do Egito realiza ritual de fé antes de partidas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 minutos
  • Katia García, árbitra da Copa do Mundo. (Fifa/Divulgação)

    Quem é Katia García? Árbitra mexicana fará história na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 7 minutos

    • ➡️Mbappé chega ao jogo contra o Iraque com 'fome de gol' e de olho em Messi na Copa

    O cenário é simples: se vencer o Iraque, os Bleus estarão matematicamente classificados, independentemente do resultado do confronto entre Noruega e Senegal, que acontece algumas horas depois.

    A equipe francesa chegaria aos seis pontos e não poderia mais ser alcançada por pelo menos duas seleções do Grupo I, assegurando vaga na fase eliminatória com uma rodada de antecedência.

    continua após a publicidade

    Por outro lado, qualquer resultado diferente de uma vitória deixará a decisão para a última rodada. Em caso de empate ou derrota diante dos iraquianos, a França precisará buscar a classificação no duelo contra a Noruega, marcado para a próxima sexta-feira (26).

    Embora a vitória seja suficiente para avançar, o jogo entre Senegal e Noruega também será acompanhado de perto pela comissão técnica francesa. Isso porque a disputa pela liderança da chave segue aberta e pode influenciar o caminho da seleção no mata-mata.

    continua após a publicidade

    O regulamento da Copa de 2026 também favorece os franceses em uma situação específica. Caso França e Senegal terminem a fase de grupos empatados em pontos, o primeiro critério de desempate será o confronto direto — e os Bleus levam vantagem por terem derrotado os africanos por 3 a 1 na estreia.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A provável França para enfrentar o Iraque

    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Manu Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    O que a França precisa para se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo?Há 1 minuto
    Noruega venceu o Iraque na estreia da Copa do Mundo, em Boston. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoTempestades e risco de raios colocam jogo entre Noruega e Senegal sob alerta na Copa do MundoHá 2 minutos
    Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )
    Copa do MundoSeleção do Egito realiza ritual de fé antes de partidas da Copa do MundoHá 4 minutos
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Copa do MundoRelembre como foram todos os gols de Messi em Copa do MundoHá 5 minutos
    Katia García, árbitra da Copa do Mundo. (Fifa/Divulgação)
    Copa do MundoQuem é Katia García? Árbitra mexicana fará história na Copa do MundoHá 7 minutos
    Copa do MundoQuantos gols Lionel Messi tem na carreira? ConfiraHá 11 minutos

    Mais LANCE!

    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    Messi iguala marca de Jairzinho e Just Fontaine em Copas do Mundo
    Conheça a luxuosa mansão em que Messi mora com esposa em Miami
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo
    O atacante argentino Lionel Messi reage após perder um pênalti durante a partida do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Pênalti perdido de Messi em Argentina x Áustria viraliza: 'Ousam comparar'
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
    Messi desperdiça 3º pênalti em Copas do Mundo na carreira; relembre
    Veja qual marca domina os uniformes das seleções na Copa do Mundo
    O Brasil foi pentacampeão na Copa do Mundo de 2002. (Foto: Juca Varella/Folhapress)
    The Athletic elege camisa do Brasil na Copa de 2002 como uma das mais feias da história
    Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Alex Escobar passa mal ao vivo e é levado a hospital nos Estados Unidos
    Arnautovic comemora gol da Áustria sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)
    Craque da Áustria na Copa, Arnautović já se envolveu em polêmica na seleção
    Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina
    Ex-Botafogo, Thiago Almada entra na mira de gigante saudita
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Sem Alisson, treino do Brasil tem Neymar em ritmo acelerado
    Gilberto Silva integra o TSG, grupo de estudos técnicos da Fifa
    Gilberto Silva prevê jogo difícil para o Brasil diante da Escócia
    Bogdanovic e Ngoy (Foto: reprodução e Stu Forster / AFP)
    Ex-jogador é acusado de racismo por fala sobre expulsão de zagueiro da Bélgica na Copa
    Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo
    Messi joga hoje? Argentina muda escalação para enfrentar a Áustria na Copa do Mundo