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Mbappé chega ao jogo contra o Iraque com 'fome de gol' e de olho em Messi na Copa

Atacante entrará em campo após jogo da Argentina e briga pela artilharia histórica do Mundial

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
22/06/2026 07:05
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Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé e Lionel Messi travam uma batalha à parte nesta Copa do Mundo em busca do topo do ranking de maiores artilheiros da história da competição. Há quase uma semana, na terça-feira (16), a dupla viveu o "primeiro round" da disputa, o francês marcou duas vezes e o argentino, três. Agora, nesta segunda (22), a dupla volta a entrar em campo para os jogos da segunda rodada, e o camisa 10 da seleção francesa terá, mais do que nunca, uma (ou mais) motivação para querer balançar as redes.

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    No momento, Mbappé soma 14 gols em 15 jogos de Copas do Mundo e está perto de ultrapassar Ronaldo Fenômeno, que tem 15 gols, no ranking de artilharia. O francês está a dois de chegar a Messi, que bateu 16 gols após o hat-trick contra a Argélia e assumiu a primeira posição da lista ao lado de Miroslav Klose, da Alemanha.

    Mbappé entrará em campo contra o Iraque na Filadélfia às 18h (horário de Brasília), quatro horas depois de Messi realizar seu jogo com a Argentina diante da Áustria, em Dallas. Ao contrário da primeira rodada, em que o argentino entrou em campo após o francês, o atacante do Real Madrid terá uma noção de quantos gols precisará marcar para ultrapassar o concorrente na lista de maiores artilheiros da Copa.

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    Apesar da disputa individual, Mbappé garantiu em entrevista na tarde de segunda-feira que o objetivo é colaborar com o coletivo e ajudar a França na Copa do Mundo. O camisa 10 voltoun a afirmar que o objetivo é conquistar seu segundo título Mundial com a seleção.

    - Imaginava que o Messi balançaria as redes. Ele sempre cumpre esse papel. Minha meta principal é marcar para fazer o grupo evoluir na competição. Se os gols saírem, significa que estamos mais perto de avançar. Meu único desejo real é erguer a taça ao término do campeonato - explicou.

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    Mbappé ainda elogiou Lionel Messi. Na mesma entrevista coletiva, foi perguntado quem era o melhor jogador entre Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi e ele mesmo. O craque francês não teve dúvidas ao responder que se tratava do argentino e tratou o tema como "incontestável".

    - O melhor entre nós quatro? Lionel Messi. Ele lidera o futebol mundial com o Cristiano. Para o meu entendimento, isso é incontestável - declarou o atleta, ressaltando a longevidade do craque argentino no mais alto nível técnico.

    mbappé frança
    Mbappé elogiou Messi em coletiva de imprensa. (Foto: Franck FIFE / AFP)

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    Mbappé deixou lendas para trás

    Os dois gols contra Senegal colocaram Mbappé em posto de prestígio na história da Copa do Mundo. Além de se aproximar de Ronaldo Fenômeno, o atacante deixou para trás o Rei Pelé, que tem 12 gols no torneio, mesma quantidade que o francês tinha antes da estreia nesta Copa de 2026, e outra lenda do futebol francês, Just Fontaine, que marcou 13 vezes.

    Com 14 gols feitos, igualou o feito do craque alemão e campeão do Mundo em 1974 Gerd Muller, que também tem 14 bolas na rede. Agora, apenas o Fenômeno o separa de Klose e Messi, ambos com 16. O alemão deve ser ultrapassado em breve, mas o argentino ainda entrará em campo e seguirá como concorrente de Mbappé pela artilharia.

    Pela seleção da França, os gols contra Senegal também tornaram Kylian o maior artilheiro pelo seu país, deixando para trás Olivier Giroud, companheiro de ataque no título de 2018. Aos 27 anos, chegou  a 58 gols, contra 57 do compatriota. Um detalhe relevante é que Mbappé precisou de 99 jogos para chegar à marca, enquanto que o centroavante fez essa mesma quantidade em 137 partidas.

    Maiores artilheiros da Copa do Mundo

      1.
    1. 16 gols: Lionel Messi (27 jogos) e Miroslav Klose (24 jogos)
      2. 2.
    2. 15 gols: Ronaldo Fenômeno (19 jogos)
      3. 3.
    3. 14 gols: Kylian Mbappé (15 jogos) e Gerd Müller (13 jogos)
      4. 4.
    4. 13 gols: Just Fontaine (6 jogos)
      5. 5.
    5. 12 gols: Pelé (14 jogos)
      6. 6.
    6. 11 gols: Jürgen Klinsmann (17 jogos) e Sándor Kocsis (5 jogos)
      7. 7.
    7. 10 gols: Grzegorz Lato (20 jogos), Thomas Müller (19 jogos), Teófilo Cubillas (13 jogos), Gabriel Batistuta (12 jogos), Gary Lineker (12 jogos), Harry Kane (12 jogos) e Helmut Rahn (10 jogos)

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