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Argentina, França e Noruega: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (22/06)?

Veja as seleções que entram em campo neste domingo (21) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 06:00
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Messi disputa bola com Bensebaini em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo
Messi disputa bola com Bensebaini em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 terá mais quatro partidas nesta segunda-feira (22), dando sequência à segunda rodada da fase de grupos. A Argentina busca encaminhar a classificação diante da Áustria, enquanto a França enfrenta o Iraque em busca de mais uma vitória no torneio. Mais tarde, Noruega e Senegal fazem um duelo direto que pode ser decisivo na luta por uma vaga nas oitavas de final. Fechando a programação, Jordânia e Argélia entram em campo na madrugada de terça-feira (23). Confira os jogos do dia:

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    Argentina x Áustria - 14h

    Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo J.

    A Argentina chega embalada após a vitória na estreia e pode garantir presença antecipada no mata-mata com mais um triunfo. Do outro lado, a Áustria, que também venceu na estreia e soma os mesmos 3 pontos, tenta surpreender uma das favoritas ao título para avançar no torneio.

    França x Iraque - 18h

    França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I.

    A França busca confirmar o favoritismo diante do Iraque e também garantir a classificação nesta segunda-feira; depois ficará de olho no confronto da Noruega, visando o primeiro lugar do grupo I. Já os iraquianos tentam conquistar um resultado histórico contra uma das seleções mais fortes da Copa do Mundo.

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    Noruega x Senegal - 19h

    Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I.

    Noruega e Senegal fazem um confronto que promete equilíbrio. Os noruegueses, com a vitória, chegam aos seis pontos e garantem a classificação para o mata-mata. Já os senegaleses tentarão surpreender Haaland e companhia para aumentar as chances de avançar à fase eliminatória.

    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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    Jordânia x Argélia - 00h

    Jordânia e Argélia se enfrentam na madrugada de terça-feira (23), à 00h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo J.

    Jordânia e Argélia encerram o dia em um duelo importante para as pretensões das duas equipes no Grupo J. A equipe que vencer segue viva no grupo e nutre esperanças de avançar para o mata-mata. Quem sair derrotado estará eliminado da Copa do Mundo.

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