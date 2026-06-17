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Conheça Noah Sadiki, a joia do RD Congo que já vale mais de três vezes Cristiano Ronaldo

Meio campista é a grande promessa congolesa na Copa do Mundo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/06/2026 12:46
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Noah Sadiki RD Congo (Repdrodução Instagram jogador)
Noah Sadiki RD Congo (Repdrodução Instagram jogador)
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A República Democrática do Congo faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), diante da poderosa seleção de Portugal. Em busca de surpreender uma das favoritas do torneio, os africanos apostam em Noah Sadiki, jovem de 21 anos que desponta como a principal esperança da equipe e já é considerado um dos talentos mais promissores do futebol do país.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A República Democrática do Congo faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), diante da poderosa seleção de Portugal. Em busca de surpreender uma das favoritas do torneio, os africanos apostam em Noah Sadiki, jovem de 21 anos que desponta como a principal esperança da equipe e já é considerado um dos talentos mais promissores do futebol do país.

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    • A promessa congolesa

    Nascido em Bruxelas, na Bélgica, Sadiki passou por todas as categorias de base da seleção belga, mas antes de atuar pelo profissional, optou por defender o RD Congo, país de origem de sua família:

    — É uma escolha pessoal. Não obrigo ninguém a seguir este caminho. Fiz isso por livre e espontânea vontade. Hoje, há jovens que querem ajudar o país de origem dos pais, como fez Ibrahim Mbaye no Senegal ou Brahim Díaz na selecção de Marrocos — afirmou Sadiki ao Jornal de Angola.

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    Sadiki atua pelo Sunderland, da Inglaterra, uma das grandes surpresas da última edição da Premier League. Recém-promovido à elite do futebol inglês, o clube superou as expectativas e terminou a competição na sétima colocação, garantindo vaga na Liga Europa da próxima temporada.

    O meio-campista foi um dos pilares da equipe ao longo da campanha. Dono de grande intensidade, capacidade de marcação e chegada ao ataque, Sadiki teve papel fundamental na histórica trajetória do Sunderland e já é tratado como uma das principais joias do elenco.

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    Pela seleção da República Democrática do Congo, Sadiki também desponta como a principal promessa de sua geração. Aos 21 anos, o jogador já acumula 20 partidas pela equipe nacional e é peça-chave no meio-campo, sendo uma das engrenagens do time africano para a disputa da Copa do Mundo.

    Na mira de gigantes europeus

    O futebol de Noah Sadiki já desperta o interesse de alguns dos principais clubes da Europa. De acordo com a imprensa inglesa, equipes como Benfica, Olympique de Marseille, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Milan monitoram de perto a situação do jovem meio-campista.

    A joia da República Democrática do Congo já possui um valor de mercado que supera em mais de três vezes o de Cristiano Ronaldo, adversário desta quarta-feira (17), na estreia das seleções na Copa do Mundo. Segundo o site especializado Transfermarkt, Sadiki está avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões), enquanto o astro português tem valor estimado em 10 milhões de euros (R$58 milhões).

    Noah Sadiki RD Congo (Repdrodução Instagram jogador)

    RD Congo na Copa

    A República Democrática do Congo está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão. A estreia da seleção africana será nesta quarta-feira (17), às 14h, diante de Portugal, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

    Na segunda rodada, os congoleses enfrentam a Colômbia na próxima terça-feira (23), às 23h, no Estádio Akron, em Guadalajara, no México. A participação na fase de grupos será encerrada no dia 27, às 20h30, contra o Uzbequistão, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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