Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação para a estreia na Copa do Mundo
Portugal enfrenta RD Congo pela estreia do grupo K
Portugal definiu a escalação para enfrentar a RD Congo pela estreia no grupo K. O jogo desta quarta-feira (17) acontece às 14h, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Entre os principais, Cristiano Ronaldo está escalado.
No gol, Diogo Costa chega como titular absoluto de Roberto Martínez. Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes completam a defesa. No meio-campo, as escolhas foram Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, destaques no último amistoso. No ataque, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.
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Veja a escalação de Portugal
Diogo Costa; Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.
Como chegam as equipes para o jogo?
Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar potencial em um título mundial. Além da qualidade e experiência de Cristiano Ronaldo, o país possui um plantel com diversas opções, repleto de jogadores de alto nível. Portugal consegue mudar esquemas, características e estratégias sem perder competitividade.
No comando da equipe, Roberto Martínez assumiu a seleção após a Copa de 2022 e rapidamente construiu um time mais ofensivo e versátil. O espanhol encontrou equilíbrio entre os veteranos que marcaram uma era e a nova geração que começa a assumir protagonismo. A grande questão é se esta será a Copa em que Portugal conseguirá dar o passo que ainda falta.
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Já a República Democrática do Congo vive um contexto diferente. Ausente do torneio desde 1974, quando ainda competia sob o nome de Zaire, a seleção congolesa encerrou um jejum de mais de meio século e retorna à Copa impulsionada por uma geração talentosa e cada vez mais conectada ao futebol europeu. A classificação coroou um processo de crescimento que já havia dado sinais na Copa Africana de Nações, quando os Leopardos alcançaram as semifinais.
O treinador Sébastien Desabre foi um dos principais responsáveis pela reconstrução da equipe. O francês organizou uma seleção competitiva, disciplinada e capaz de potencializar jogadores espalhados por diversos campeonatos europeus. Seu trabalho devolveu identidade e confiança aos congoleses, que se destacam pela sua força física e intensidade, mas com dificuldades na criação de jogadas.
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