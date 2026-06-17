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Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação para a estreia na Copa do Mundo

Portugal enfrenta RD Congo pela estreia do grupo K

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
17/06/2026 13:27
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cristiano ronaldo portugal
CR7 pode estar disputando sua última Copa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Portugal definiu a escalação para enfrentar a RD Congo pela estreia no grupo K. O jogo desta quarta-feira (17) acontece às 14h, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Entre os principais, Cristiano Ronaldo está escalado.

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    • No gol, Diogo Costa chega como titular absoluto de Roberto Martínez. Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes completam a defesa. No meio-campo, as escolhas foram Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, destaques no último amistoso. No ataque, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.

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    Veja a escalação de Portugal

    Diogo Costa; Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.

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    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Cristiano Ronaldo disputa sua sexta Copa do Mundo. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar potencial em um título mundial. Além da qualidade e experiência de Cristiano Ronaldo, o país possui um plantel com diversas opções, repleto de jogadores de alto nível. Portugal consegue mudar esquemas, características e estratégias sem perder competitividade.

    No comando da equipe, Roberto Martínez assumiu a seleção após a Copa de 2022 e rapidamente construiu um time mais ofensivo e versátil. O espanhol encontrou equilíbrio entre os veteranos que marcaram uma era e a nova geração que começa a assumir protagonismo. A grande questão é se esta será a Copa em que Portugal conseguirá dar o passo que ainda falta.

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    Já a República Democrática do Congo vive um contexto diferente. Ausente do torneio desde 1974, quando ainda competia sob o nome de Zaire, a seleção congolesa encerrou um jejum de mais de meio século e retorna à Copa impulsionada por uma geração talentosa e cada vez mais conectada ao futebol europeu. A classificação coroou um processo de crescimento que já havia dado sinais na Copa Africana de Nações, quando os Leopardos alcançaram as semifinais.

    O treinador Sébastien Desabre foi um dos principais responsáveis pela reconstrução da equipe. O francês organizou uma seleção competitiva, disciplinada e capaz de potencializar jogadores espalhados por diversos campeonatos europeus. Seu trabalho devolveu identidade e confiança aos congoleses, que se destacam pela sua força física e intensidade, mas com dificuldades na criação de jogadas.

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