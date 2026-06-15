Técnico da Argentina cita Brasil x Marrocos e projeta estreia na Copa do Mundo Albiceleste encara a Argélia, nesta terça-feira (16), pelo Grupo J

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni citou o jogo entre Brasil e Marrocos para projetar a estreia da Albiceleste na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), a atual campeã encara a Argélia, e o treinador elogiou a adversária.

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- Argélia é um rival similar a Marrocos. Joga parecido, tem grandes jogadores e um ótimo treinador. O jogo entre Brasil e Marrocos é um bom exemplo. Já vimos a partida da Espanha e não tem adversário fácil... Argélia nos preocupa porque é um grande time. Será um bom teste. Eles têm muita força, muito físico. Nos colocará em dificuldades.

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Em outro momento, Lionel Scaloni atualizou as situações de Lionel Messi e Julian Álvarez, que são os principais nomes do ataque da Argentina. O camisa 10 chegou ter minutos no amistoso contra a Islândia, embora o centroavante do Atlético de Madrid não disputou nenhum dos dois últimos jogos da Albiceleste.

- Sobre o Leo (Messi), já disse: todos querem vê-lo em campo. É isso o que ele evoca em todos, e sempre será assim para mim. Ele sempre foi fundamental, e agora ainda mais. O Julián teve um problema no tornozelo, e nós cuidamos dele. Sua recuperação valeu a pena e ele está disponível.

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No Grupo J, a Argentina estreia contra a Argélia, mas depois encara Áustria e Jordânia em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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Estreia na Copa do Mundo

- Temos a experiência da última Copa do Mundo, e o primeiro jogo não é crucial: é importante, mas não é decisivo. Estamos bem, estamos tranquilos e vamos enfrentar uma boa equipe. Estamos confiantes e chegamos em boa forma.

Diferentes formações

- Estamos sempre testando diferentes opções. São situações que podem surgir no início ou durante a partida, e é importante que os jogadores estejam preparados para elas. Já experimentamos a linha de três zagueiros… A essência da equipe permanecerá a mesma, não mudará, mas é verdade que testamos todas essas possibilidades.

Time titular

- Bielsa disse ontem: vocês vão descobrir o time de um jeito ou de outro. Eu ainda não falei com os rapazes. O Emiliano (Dibu Martínez) está bem; se tudo correr como ontem ou anteontem, ele joga. O resto vai saber amanhã ou depois do treino.

Elenco antes da estreia na Copa do Mundo

- Continua sendo um esporte muito importante para nós. Acho que esta equipe chegou a este ponto nos últimos anos porque nos livramos da pressão e do fardo… Esses eram os pilares que nos permitiam entrar em campo e jogar com tranquilidade. Aqui estamos, na mesma coletiva de imprensa de antes do jogo contra a Arábia Saudita, mas o mais importante é que, após a partida, nos sentimos orgulhosos de que a equipe deu tudo de si, de que havia um adversário difícil pela frente e que merecia reconhecimento. É um esporte que vai além da Copa do Mundo; há coisas muito mais importantes do que isso. Essa é a melhor lição que este grupo aprendeu, e isso não vai mudar.

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