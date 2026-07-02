Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (2)?
Emissora exibirá somente um jogo nesta quinta-feira (2)
Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta quinta-feira (2), o canal transmitirá somente um confronto do torneio. O duelo marcado para exibição no canal aberto será Espanha e Áustria, no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 16h (de Brasília).
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O jogo é válido pela 16avos de final da Copa do Mundo. Em caso de classificação, a Seleção Espanhola enfrentará o vencedor de Portugal e Croácia, que será disputado na próxima quinta-feira (2).
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Qual a equipe da Globo para o jogo de quinta-feira (2)
A transmissão de Espanha x Áustria na TV Globo terá narração de Gustavo Villani, com comentários dos ex-jogadores e seleção brasileira, Caio Ribeiro e Paulo Nunes.
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O time de comentaristas da emissora para esta Copa do Mundo é amplo, contando com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.
Espanha na Copa do Mundo
Baena virou titular no time comandado por Luis de la Fuente após o tropeço na estreia, no empate sem gol com Cabo Verde, e foi bem nos jogos contra Arábia Sauidita (4 a 0) e Uruguai, quando marcou o gol da vitória.
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O atacante, agora, se prepara para o próximo desafio. A Espanha volta a campo na quinta-feira (2/7) pela segunda fase da Copa do Mundo, valendo vaga nas oitavas de final, contra a Áustria, às 16h (de Brasília).
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