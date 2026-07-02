Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia (01/07) Saiba quem avançou e quem ficou pelo caminho na Copa

A quarta-feira (1º) de Copa do Mundo foi marcada por jogos com muitos gols, sem prorrogação e definidores de confrontos para o chaveamento do mata-mata. Com jogos realizados em Seattle e Santa Clara, o dia foi definido por uma virada improvável da "Geração Belga" e pela confirmação do favoritismo dos anfitriões norte-americanos, que agora se encontrarão na próxima fase da competição, além da classificação também de virada da Inglaterra. Clique aqui para conferir a tabela da Copa do Mundo e saber todos os confrontos!

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➡️Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

Inglaterra 2 x 1 RD Congo

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

O primeiro jogo começou às 13h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1 em uma virada histórica. A seleção africana surpreendeu os favoritos logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando o atacante Cipenga aproveitou um lançamento de Mbemba para abrir o placar. O gol forçou a equipe comandada por Thomas Tuchel a se reorganizar e aumentar a pressão ofensiva, esbarrando diversas vezes nas defesas do goleiro Mpasi-Nzau.

O herói da classificação inglesa foi o capitão Harry Kane. O atacante empatou apenas no meio do segundo tempo, aos 30 minutos, com uma cabeçada certeira após cruzamento de Anthony Gordon. Na reta final da partida, aos 41 minutos da segunda etapa, Kane marcou um golaço ao limpar a defesa congolesa e garantir a vitória. É a primeira virada da seleção inglesa em Copas do Mundo desde a final de 1966. Agora, a Inglaterra se prepara para enfrentar o México nas oitavas de final.

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Bélgica 3 x 2 Senegal

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Youri Tielemans #8 of Jogadores da Bélgica comemorando o gol marcando contra Senegal na Copa (Imagem: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

Dando sequência aos jogos do dia, a Bélgica conquistou uma virada heróica contra Senegal no Seattle Field, em partida iniciada às 17h. A seleção senegalesa dominou amplamente o início do confronto, abrindo o placar com Diarra aos 23 minutos do primeiro tempo e ampliando com um golaço de Ismaïla Sarr logo aos cinco minutos da etapa final. Parecendo eliminada, a "Geração Belga" reagiu nos minutos finais do tempo normal com gols de Romelu Lukaku e Tielemans em um intervalo de apenas três minutos.

O empate em 2 a 2 levou a partida para a prorrogação, que foi marcada por alta tensão e discussões entre os próprios jogadores belgas durante as paradas técnicas. O gol da classificação saiu apenas no segundo tempo extra, aos 19 minutos, quando Tielemans converteu um pênalti assinalado após revisão do VAR. O meia belga foi eleito o grande destaque da partida por sua frieza nos momentos decisivos e por participar diretamente da reação que manteve a Bélgica viva no torneio.

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Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/AFP)

Encerrando a programação às 21h (de Brasília), os Estados Unidos confirmaram sua vaga nas oitavas de final ao derrotarem a Bósnia e Herzegovina no Levi's Stadium, em Santa Clara. O placar foi aberto aos 44 minutos do primeiro tempo por Balogun, que finalizou de canhota após passe de Tillman. No entanto, a situação dos anfitriões complicou-se aos 18 minutos da segunda etapa, quando o autor do gol, Balogun, recebeu um cartão vermelho direto por uma falta grave em Muharemovic. O atacante será desfalque na próxima partida do mata-mata.

Mesmo com um jogador a menos e sofrendo pressão da equipe bósnia, o time comandado por Mauricio Pochettino soube se segurar defensivamente. O resultado foi definido aos 36 minutos do segundo tempo com um belo gol de falta de Tillman, que acertou o ângulo da meta adversária. A vitória de 2 a 0 crizou o caminho dos norte-americanos com a Bélgica na próxima segunda-feira (6). Pelo lado europeu, o craque Edin Dzeko despediu-se da competição de forma discreta e com uma lesão muscular.

Classificados do dia:

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

Eliminados do dia:

República Democrática do Congo

Senegal

Bósnia e Herzegovina

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