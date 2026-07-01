Dê suas notas: Estados Unidos vencem com autor de gol expulso e avançam para oitavas País venceu por 2 a 0 e avançou para as oitavas

Os Estados Unidos garantiram sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória sólida por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, em duelo válido pela segunda fase (16 avos de final) no Levi's Stadium, em Santa Clara.

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O confronto começou com um susto para os donos da casa: o veterano Edin Dzeko serviu Demirovic, que soltou uma bomba exigindo uma defesa espetacular do goleiro Freese. Após o susto inicial, a equipe comandada por Mauricio Pochettino assumiu as rédeas da partida, controlando a posse de bola, embora encontrasse dificuldades para romper a linha defensiva bósnia. Aos 30 minutos, Balogun chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O alívio veio apenas aos 44 minutos da etapa inicial, quando Balogun recebeu passe de Tillman e, após desvios na defesa, finalizou com precisão de canhota para abrir o placar. O centroavante ainda carimbou o travessão nos acréscimos, quase ampliando a vantagem antes do intervalo.

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Balogun celebra gol marcado pelos Estados Unidos contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/AFP)

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu consideravelmente, mas os Estados Unidos mantinham o controle estratégico do resultado. O cenário, no entanto, ganhou contornos dramáticos aos 18 minutos, quando o autor do primeiro gol, Balogun, foi expulso após uma falta grave e acidental sobre Muharemovic. Com um jogador a menos e a pressão da Bósnia aumentando, os norte-americanos precisaram se defender mais. A equipe de Sergej Barbarez tentou aproveitar a maioridade numérica para sufocar os mandantes, mas falhou em criar chances claras de perigo real contra a meta de Freese. A postura tática de Pochettino foi fundamental para segurar a chegada dos europeus, que buscavam desesperadamente o empate para forçar a prorrogação.

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O golpe de misericórdia e a consagração da vaga vieram aos 36 minutos do segundo tempo, por meio dos pés de Malik Tillman, um dos grandes destaques da partida. Em uma boa cobrança de falta da entrada da área, o meia acertou próximo ao ângulo e o goleiro bósnio aceitou, fechando o 2 a 0 e esfriando qualquer tentativa de reação dos visitantes. Nos minutos finais, a Bósnia ainda arriscou chutes de longa distância, mas sem pontaria, vendo Dzeko deixar o campo lesionado e o sonho do Mundial se encerrar.

Os Estados Unidos agora enfrentarão a Bélgica nas oitavas de final, em partida marcada para a próxima segunda-feira (6), às 21h. O confronto terá mais uma vez a equipe norte-americana contra um europeu, e os belgas vêm embalados por uma virada histórica sobre Senegal, mantendo viva a esperança de sua geração de ouro contra os anfitriões americanos.

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➡️Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

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