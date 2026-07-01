Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta quarta-feira (1°) Mais um dia de mata-mata se encerra

A Copa do Mundo 2026 segue a todo o vapor. Com o encerramento dos jogos desta quarta-feira (1°), Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos se classificaram para as oitavas de final do Mundial. Confira como fica o chaveamento do torneio.

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Chaveamento da Copa do Mundo até agora

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A Inglaterra venceu a seleção congolesa por 2 a 1, de virada. Kane marcou duas vezes e colocou os ingleses nas oitavas. A atuação da equipe, no entanto, não convenceu.

Bélgica e Senegal foi, sem dúvidas, a melhor partida desta quarta-feira (1°). Senegal dominou toda a partida, fazendo 2 a 0 e quase garantindo sua vaga no resto do mata-mata. No entanto, Lukaku estragou os planos dos senegaleses quando marcou o primeiro gol, que animou os belgas que empataram com Tielemans. Nos últimos instantes dos acréscimos, o mesmo Tielemans fez de pênalti e decretou a classificação do país europeu.

Diferentemente da Bélgica e da Inglaterra, os Estados Unidos não passaram por nenhum perrengue. Os americanos dominaram o jogo, fazendo um a zero no primeiro tempo com Balogun. Antes de marcarem o segundo de falta, com Tillman, o autor do primeiro tento americano foi expulso.

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