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Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Americanos vencem com facilidade

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
01/07/2026 23:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A seleção dos Estados Unidos venceu a Bósnia, na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, pelo placar de 2 a 0. Classificados para as oitavas de final, os americanos liderados por Pochettino seguem fazendo boa campanha no Mundial.

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    Como foi o jogo?

    Na etapa inicial, a Bósnia assustou os Estados Unidos no início da partida com Dzeko recebendo um lançamento de um tiro de meta, tocando para Demirovic soltar uma bomba e obrigar Freese a fazer grande defesa. Na sequência, os norte-americanos tomaram conta do jogo, mas não conseguiam criar chances claras de gol. Aos 30 minutos, Balogun teve um gol anulado por impedimento, mas voltou a balançar as redes aos 44 minutos após receber um passe de Tillman, que desviou em dois defensores, e finalizar de canhota para colocar os mandantes na frente do placar. E nos acréscimos, o centroavante teve mais uma chance após Dest receber um cruzamento na área, tocar de cabeça para o meio e Balogun chegar chutando, mas carimbando o travessão.

    Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo
    Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/AFP)

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    No segundo tempo, Estados Unidos e Bósnia voltaram do intervalo com menos intensidade, mas os mandantes controlavam o resultado. No entanto, Balogun foi expulso aos 18 minutos por uma falta acidental, mas grave em cima de Muharemovic e fez os europeus sonharem. No entanto, a equipe de Sergej Barbarez não conseguiu aproveitar a maioridade numérica de atletas em campo para criar chances claras de gols. E aos 36 minutos, Tillman ampliou para os norte-americanos com uma linda cobrança de falta da entrada da área. Na reta final, a Bósnia tentou diversas finalizações da entrada da área, mas todas saíram pela linha de fundo e não houve reação dos visitantes.

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