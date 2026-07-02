Técnico descobre morte do pai em coletiva após eliminação na Copa; veja
Treinador reagiu com surpresa ao anúncio no fim da coletiva
Após a eliminação da República Democrática do Congo para a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), em Atlanta, um acontecimento extracampo surpreendeu os presentes e o técnico da equipe no Mercedes-Benz Stadium. O técnico francês Sébastien Desabre, que comanda a seleção desde 2022, foi informado publicamente sobre a morte de seu pai durante a entrevista coletiva oficial logo após o término do confronto. O falecimento teria ocorrido antes mesmo da partida começar, mas o anúncio oficial só foi realizado no encerramento da coletiva com os jornalistas.
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Veja o vídeo do momento em que o técnico da RD Congo reage com surpresa ao anúncio da morte do pai
Foi dessa maneira que Sébastien Desabre, técnico RD do Congo, recebeu a notícia do falecimento do seu pai, no fim da coletiva, através do assessor de imprensa da seleção africana.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 2, 2026
"Gostaríamos de informar que o treinador perdeu o pai. Nossos sentimentos"pic.twitter.com/EQgQCzfNS9
O anúncio aconteceu no fim da coletiva e não foi traduzido
O momento que gerou a reação de surpresa ocorreu quando o assessor de imprensa da federação congolesa, Jerry Kalemo, pediu a palavra ao final da entrevista. Em francês, Kalemo comunicou o falecimento do pai do treinador e prestou condolências em nome da seleção. Curiosamente, essa parte do pronunciamento não foi traduzida para o inglês na transmissão oficial da Fifa, o que causou uma confusão momentânea entre a imprensa internacional presente.
O jornal francês Le Dauphiné e outros veículos internacionais classificaram a forma do anúncio como "desajeitada" e "trágica" por expor o treinador naquele ambiente logo após uma derrota dolorosa. Sébastien Desabre, ao ouvir as palavras do assessor, demonstrou uma clara expressão de surpresa e permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de agradecer e se retirar da sala de imprensa.
Dentro das quatro linhas, a RD Congo esteve perto de fazer história ao abrir o placar aos sete minutos de jogo. Brian Cipenga aproveitou um lançamento do zagueiro Mbemba e finalizou no canto de Pickford para colocar os africanos em vantagem. A equipe de Desabre seguiu firme, contando com grandes defesas do goleiro Mpasi-Nzau, mas sucumbiu à pressão inglesa na reta final. O capitão Harry Kane foi o nome da virada, marcando o gol de empate aos 25 minutos do primeiro tempo e o gol da vitória aos 41 do segundo tempo.
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Esta foi a primeira vez que a seleção da Inglaterra conseguiu uma virada em Copas do Mundo desde a final de 1966. Para a RD Congo, o resultado significou o fim de uma campanha histórica, na qual o país avançou ao mata-mata em sua primeira participação mundial em 52 anos — a última vez havia sido em 1974, ainda como Zaire. Antes da notícia trágica, Desabre havia destacado em sua análise o orgulho pelo desempenho de seus atletas e pela imagem positiva deixada pelo futebol congolês no torneio.
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