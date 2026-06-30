Álex Baena, da Espanha, revela que cogitou aposentadoria após polêmica em 2023 Jogador acusou craque do Real Madrid de agressão após jogo pela Copa do Rei

Ainda que não seja protagonista da equipe comandada por Luis de la Fuente, o atacante Álex Baena tornou-se peça importante na campanha da Fúria na Copa do Mundo e vê uma virada de chave após problemas na carreira. Autor do gol da vitória sobre o Uruguai, o jogador de 24 anos revelou que pensou em se aposentar após ser alvo de críticas devido à confusão há cerca de três anos, mas mudou de ideia após acompanhamento com psicólogo.

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Álex Baena defendia o Villareal na temporada 2022/202 do futebol espanhol, quando se envolveu em polêmica com Federido Valverde, do Real Madrid, eu partida da Copa do Rei. O atacante denunciou o meia por agressão, com um suposto soco no rosto no estacionamento do Santiago Bernabéu. O uruguaio, na época, alegou que Baena fez provocações falando de seu filho.

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O atacante da seleção espanhola acusou o uruguaio de propagar mentiras, além de relatar ameaças de morte contra os próprios familiares. O caso repercutiu e parou na polícia da Espanha.

Alex Baena fez o gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

— Ver tudo na televisão, na imprensa, no rádio, todo mundo criticando tudo o que você faz, mandando mensagens para sua família, ligando no meio da noite, fazendo ameaças de morte… eu me sentia pior por eles do que por mim. Eu já estava adquirindo alguma experiência no mundo das entrevistas e aparições na TV, mas vê-los receber ameaças de morte e mensagens de ódio todos os dias foi muito difícil de suportar — disse o jogador, ao "Mundo Deportivo".

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Na entrevista concedida ao jornal, Baena falou do apoio da família e de seu psicólogo, acompanhamento que o fez desistir da ideia de encerrar a carreira precocemente.

— (Passei por tudo) om muito amor da família, dos amigos e, acima de tudo, com a ajuda do meu psicólogo. Trabalhamos muito, ele nunca me deixou sozinho e estivemos um para o outro para que tudo desse certo. Tenho sorte de ter uma equipe fantástica. Uma nutricionista, um preparador físico e um fisioterapeuta, eles são como uma família para mim. Mas acho que eu não estaria aqui se não fosse pelo psicólogo — revelou.

Espanha na Copa do Mundo

Baena virou titular no time comandado por Luis de la Fuente após o tropeço na estreia, no empate sem gol com Cabo Verde, e foi bem nos jogos contra Arábia Sauidita (4 a 0) e Uruguai, quando marcou o gol da vitória.

O atacante, agora, se prepara para o próximo desafio. A Espanha volta a campo na quinta-feira (2/7) pela segunda fase da Copa do Mundo, valendo vaga nas oitavas de final, contra a Áustria, às 16h (de Brasília).

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