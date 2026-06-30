logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Álex Baena, da Espanha, revela que cogitou aposentadoria após polêmica em 2023

Jogador acusou craque do Real Madrid de agressão após jogo pela Copa do Rei

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 13:33
Favorite o Lance! no Google
Álex Baena comemorando gol da Espanha na vitória sobre o Uruguai na Copa do Mundo
Baena fez o gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Ainda que não seja protagonista da equipe comandada por Luis de la Fuente, o atacante Álex Baena tornou-se peça importante na campanha da Fúria na Copa do Mundo e vê uma virada de chave após problemas na carreira. Autor do gol da vitória sobre o Uruguai, o jogador de 24 anos revelou que pensou em se aposentar após ser alvo de críticas devido à confusão há cerca de três anos, mas mudou de ideia após acompanhamento com psicólogo.

continua após a publicidade
  • Torcedores da Espanha comemorando no jogo com o Uruguai

    Veja o caminho da Espanha até a decisão da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Nico Williams no treino da seleção da Espanha

    Espanha descarta fratura em Yéremy Pino, mas liga alerta por Nico Williams

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias
  • Nico Williams irritou a torcida do Flamengo

    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: ‘Chorão’

    Fora de Campo
    Há 2 dias

    • + Veja o caminho da Espanha até a decisão da Copa do Mundo
    + Craques na Copa: Vini Jr e Messi brilham, e Cristiano Ronaldo decepciona na fase de grupos

    Álex Baena defendia o Villareal na temporada 2022/202 do futebol espanhol, quando se envolveu em polêmica com Federido Valverde, do Real Madrid, eu partida da Copa do Rei. O atacante denunciou o meia por agressão, com um suposto soco no rosto no estacionamento do Santiago Bernabéu. O uruguaio, na época, alegou que Baena fez provocações falando de seu filho.

    continua após a publicidade

    O atacante da seleção espanhola acusou o uruguaio de propagar mentiras, além de relatar ameaças de morte contra os próprios familiares. O caso repercutiu e parou na polícia da Espanha.

    Meio campista da Espanha, Alex Baena autor do gol da vitória espanhola em cima do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Alex Baena fez o gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    — Ver tudo na televisão, na imprensa, no rádio, todo mundo criticando tudo o que você faz, mandando mensagens para sua família, ligando no meio da noite, fazendo ameaças de morte… eu me sentia pior por eles do que por mim. Eu já estava adquirindo alguma experiência no mundo das entrevistas e aparições na TV, mas vê-los receber ameaças de morte e mensagens de ódio todos os dias foi muito difícil de suportar — disse o jogador, ao "Mundo Deportivo".

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Na entrevista concedida ao jornal, Baena falou do apoio da família e de seu psicólogo, acompanhamento que o fez desistir da ideia de encerrar a carreira precocemente.

    — (Passei por tudo) om muito amor da família, dos amigos e, acima de tudo, com a ajuda do meu psicólogo. Trabalhamos muito, ele nunca me deixou sozinho e estivemos um para o outro para que tudo desse certo. Tenho sorte de ter uma equipe fantástica. Uma nutricionista, um preparador físico e um fisioterapeuta, eles são como uma família para mim. Mas acho que eu não estaria aqui se não fosse pelo psicólogo — revelou.

    Espanha na Copa do Mundo

    Baena virou titular no time comandado por Luis de la Fuente após o tropeço na estreia, no empate sem gol com Cabo Verde, e foi bem nos jogos contra Arábia Sauidita (4 a 0) e Uruguai, quando marcou o gol da vitória.

    O atacante, agora, se prepara para o próximo desafio. A Espanha volta a campo na quinta-feira (2/7) pela segunda fase da Copa do Mundo, valendo vaga nas oitavas de final, contra a Áustria, às 16h (de Brasília).

    🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Lionel Messi no filme do Homem-Aranha? Entenda novo teaserHá 22 minutos
    Pulseiras dadas como brinde na Copa do Mundo viram febre (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Copa do Mundo 2026Pulseiras viram febre na Copa do Mundo; veja por queHá 32 minutos
    Scaloni observa treino da Argentina antes do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Titular volta aos treinos, e Argentina tem três dúvidas para encarar Cabo VerdeHá 33 minutos
    Costa do Marfim x Noruega - Lance!TV
    Copa do Mundo 2026AO VIVO: Assista ao duelo entre Costa do Marfim e Noruega com o Lance!TVHá 34 minutos
    Carlo Ancelotti conversa com jogadores que foram titulares contra o Japão
    Seleção BrasileiraNeymar brinca sobre provocação, titulares aparecem de tênis e Brasil inicia preparaçãoHá 37 minutos
    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026Adversário do Brasil: veja as escalações de Costa do Marfim e NoruegaHá 42 minutos

    Mais LANCE!

    Ronald Koeman olhando para cima e aplaudindo a equipe
    Koeman desabafa após eliminação na Copa e não descarta saída da Holanda
    Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Noruega sonha com duelo diante do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo
    Nagelsmann, após eliminação na Copa, diz que Alemanha 'não faz mais parte da elite'
    Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil
    Atitude de Lucas Paquetá após vitória do Brasil chama atenção: 'Não é possível'
    Bruno Guimarães pela seleção brasileira
    Colunistas do Lance! analisam classificação do Brasil às oitavas da Copa
    torcida brasil neymar copa houst
    Minuto a minuto: como o torcedor brasileiro reagiu à Brasil x Japão
    Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17
    Após polêmica com o Neymar, japonês desabafa: 'Voltarei mais forte'
    Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo
    Foto de Rayan viraliza e comparação com Pelé ganha força entre os torcedores
    Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos na Copa do Mundo
    Europeus reagem à atuação de Wilton Pereira na Copa do Mundo: '100%'
    O atacante da França, Ousmane Dembélé (nº 07), reage durante a partida de futebol contra a Noruega pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026, no Boston Stadium, em Foxborough (Foto: Franck Fife / Afp)
    Esposa de Dembélé preserva anonimato apesar da fama mundial do atacante; entenda
    Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
    Rayan vira assunto na Europa após atuação pelo Brasil: 'Realmente'
    Haaland, centroavante da Noruega (lado esquerdo), e Franck Kessie, meio-campista da Costa do Marfim (lado direito)
    Jogo entre Noruega e Costa do Marfim define adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo
    Ancelotti comandando o Brasil diante do Japão na Copa do Mundo de 2026
    Como Ancelotti conduziu o Brasil às oitavas da Copa com convicção