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Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?

Emissora tem direito a 32 jogos na competição

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
20/06/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira.

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    Neste sábado (20), a casa de Silvio Santos será palco de Alemanha x Costa do Marfim, às 17h, de Brasília.

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    Tiago Leifert narra a Copa do Mundo no SBT (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Lula ironiza situação de Neymar

    O presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva, brincou ao comentar a condição física de Neymar. O atacante, que ainda se recupera de uma lesão muscular, voltará a ser desfalque da Seleção Brasileira, desta vez na partida contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Durante discurso em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o presidente Lula perguntou a um jovem presente se ele já havia visto Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, atuar pela Seleção Brasileira.

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    Em resposta, o rapaz afirmou nunca ter assistido à camisa 10 em campo. Na sequência, ao ser questionado sobre o principal destaque da equipe comandada por Carlo Ancelotti, citou Neymar. A declaração provocou uma brincadeira de Lula, que classificou o atacante como o "primeiro convocado home office" da Seleção.

    — Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo — afirmou Lula, em tom de brincadeira.

    — Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés — completou o presidente.

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    Neymar foi um dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante, porém, apresentou-se na Granja Comary, centro de treinamento da equipe, com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha.

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