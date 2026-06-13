logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jogador do Equador recebe notícia do nascimento da filha antes de jogo da Copa

Denil Castillo deixou o treino da equipe e se emocionou ao ver a filha pela primeira vez

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Denil Castillo em media day do Equador para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
Denil Castillo em media day do Equador para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Às vésperas da estreia do Equador na Copa do Mundo de 2026, o meio-campista Denil Castillo precisou deixar o treino da equipe por um motivo especial. O jovem de 22 anos foi surpreendido por uma chamada de vídeo da esposa, por onde ela comunicou a notícia mais importante da vida do casal: o nascimento da filha.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Equador vence a Guatemala em último amistoso antes da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 6 dias
  • Lance!

    Cristhian Loor, goleiro do Botafogo, é convocado pela seleção do Equador

    Botafogo
    Há 2 semanas
  • Seleção do Equador com Alan Franco e Preciado (reprodução Instagram Alan Franco)

    Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo; veja vídeo

    Copa do Mundo
    Há 1 semana

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    No vídeo publicado pela seleção equatoriana nas redes sociais, Castillo, que atua no futebol dinamarquês, é chamado às pressas por um integrante da comissão técnica e deixa o treinamento sem entender a razão. Ao se aproximar do membro da delegação, o jogador recebe um celular e participa de uma videochamada com a mulher, que anuncia a chegada da bebê ao mundo.

    Emocionado, ele fica sem palavras e sorri para a câmera do telefone ao ver a filha. Em seguida, os demais jogadores e profissionais da La Tri parabenizam e entregam presentes ao companheiro de time.

    continua após a publicidade

    — Seguir um sonho envolve sacrifícios e, muitas vezes, vivenciar momentos importantes à distância. Hoje, Denil Castillo recebeu a notícia mais especial de todas: o nascimento de sua filha. Parabéns, Yiyo! Mais uma integrante desta grande família chamada LaTri — escreveu a seleção equatoriana.

    Denil Castillo em ação pela seleção do Equador (Foto: Reprodução/Instagram)
    Denil Castillo em ação pela seleção do Equador (Foto: Reprodução/Instagram)

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    ➡️Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14)

    Grande surpresa das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador se classificou para a Copa do Mundo em segundo lugar, atrás apenas da Argentina. A equipe comandada por Sebastián Beccacece perdeu o primeiro jogo com o treinador para o Brasil, em 2024, mas segue invicta desde então.

    continua após a publicidade

    O Equador estreia no Mundial neste domingo (14), às 20h (horário de Brasília), contra a Costa do Marfim, em jogo válido pelo Grupo E. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O time sul-americano ainda terá pela frente na primeira fase Alemanha e Curaçao.

    Costa do Marfim x Equador
    💸 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Equador @2.36 contra a Costa do Marfim
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Torcedores se revoltam com decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Fora de CampoTorcedores mandam recado a Ancelotti sobre decisão em Brasil x Marrocos: 'Não existe'Há 2 minutos
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoMomentos de Galvão Bueno em Brasil x Marrocos viralizam: 'Saudades'Há 5 minutos
    Vini Jr
    Copa do MundoVini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona na estreia da CopaHá 5 minutos
    Fora de CampoReação de Travis Scott ao gol de Vini Jr. enlouquece web: 'Igual maluco'Há 10 minutos
    Seleção BrasileiraDê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Brasil 1 x 1 Marrocos?Há 11 minutos
    Futebol InternacionalCom golaço em jogo do Brasil, Vini Jr atinge marca histórica na Copa do MundoHá 11 minutos

    Mais LANCE!

    O italiano Roberto Baggio e Ronaldo na abertura da Copa (Reprodução)
    Brasil x Marrocos: quem é o torcedor que mostrou o tanquinho para Ronaldo
    MetLife Stadium antes da partida entre o Brasil e o Marrocos pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Por que a Fifa chama de Nova York/Nova Jersey? Entenda a polêmica do principal palco da Copa
    Vini Jr marca 1º gol do Brasil na Copa de 2026; relembre os outros primeiros gols
    Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia
    Dois jogadores deixam a concentração da Argentina antes da Copa do Mundo
    Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Virginia viraliza reagindo ao gol de Vini Jr em Brasil x Marrocos
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data, horário e adversário
    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Brasil e Marrocos disputam posição no ranking da Fifa; entenda
    Saibari marcou o primeiro gol na partida entre Brasil e Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Torcedores criticam dupla em gol do Marrocos contra o Brasil: 'Não pode'
    Vini Jr marca 1º gol do Brasil na Copa de 2026; relembre os outros primeiros gols
    Vini Jr
    Gol de Vini Jr em Brasil x Marrocos chama atenção: 'Estou sentindo'
    Romário durante entrevista na CazéTV. (Foto: Reprodução)
    Romário faz previsão sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não está'
    Igor Thiago em ação durante Brasil x Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Reação de Kaká e Ronaldo viraliza em gol perdido de Igor Thiago: 'Nunca'
    Ana Maria Braga no clima da Copa (Foto: Reprodução)
    No dia de Brasil x Marrocos, Ana Maria Braga resgata fotos antigas