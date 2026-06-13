Jogador do Equador recebe notícia do nascimento da filha antes de jogo da Copa Denil Castillo deixou o treino da equipe e se emocionou ao ver a filha pela primeira vez

Às vésperas da estreia do Equador na Copa do Mundo de 2026, o meio-campista Denil Castillo precisou deixar o treino da equipe por um motivo especial. O jovem de 22 anos foi surpreendido por uma chamada de vídeo da esposa, por onde ela comunicou a notícia mais importante da vida do casal: o nascimento da filha.

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No vídeo publicado pela seleção equatoriana nas redes sociais, Castillo, que atua no futebol dinamarquês, é chamado às pressas por um integrante da comissão técnica e deixa o treinamento sem entender a razão. Ao se aproximar do membro da delegação, o jogador recebe um celular e participa de uma videochamada com a mulher, que anuncia a chegada da bebê ao mundo.

Emocionado, ele fica sem palavras e sorri para a câmera do telefone ao ver a filha. Em seguida, os demais jogadores e profissionais da La Tri parabenizam e entregam presentes ao companheiro de time.

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— Seguir um sonho envolve sacrifícios e, muitas vezes, vivenciar momentos importantes à distância. Hoje, Denil Castillo recebeu a notícia mais especial de todas: o nascimento de sua filha. Parabéns, Yiyo! Mais uma integrante desta grande família chamada LaTri — escreveu a seleção equatoriana.

Denil Castillo em ação pela seleção do Equador (Foto: Reprodução/Instagram)

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Equador estreia na Copa do Mundo neste domingo (14)

Grande surpresa das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador se classificou para a Copa do Mundo em segundo lugar, atrás apenas da Argentina. A equipe comandada por Sebastián Beccacece perdeu o primeiro jogo com o treinador para o Brasil, em 2024, mas segue invicta desde então.

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O Equador estreia no Mundial neste domingo (14), às 20h (horário de Brasília), contra a Costa do Marfim, em jogo válido pelo Grupo E. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O time sul-americano ainda terá pela frente na primeira fase Alemanha e Curaçao.

Costa do Marfim x Equador

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