Costa do Marfim x Equador: razões para assistir ao jogo do Grupo E Africanos e sul-americanos abrem o grupo E, que também conta com Alemanha e Curaçao

Costa do Marfim e Equador entram em campo neste domingo (14) em um dos confrontos do quarto dia de jogos da Copa do Mundo. A vitória para um dos lados pode asfaltar um bom caminho para a classificação ao mata-mata. Confira com o Lance! alguns motivos para assistir a esse jogo entre africanos e sul-americanos.

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Disputa pela classificação

As duas seleções sabem que a favorita do Grupo E é a Alemanha. Por isso, o confronto direto entre marfinenses e equatorianos pode ser decisivo para definir quem ficará com a segunda vaga e quem brigará por uma das vagas de melhor terceiro colocado. É o típico jogo de "seis pontos".

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Doué comemora gol marcado pela Costa do Marfim sobre a França (Foto: Franck Fife/AFP)

Duelo entre duas gerações talentosas

A Costa do Marfim chega com uma geração que conquistou a Copa Africana recentemente e tem jogadores físicos, rápidos e agressivos. A vitória contra a França no último amistoso antes da Copa do Mundo mostrou a força da Costa do Marfim e que a seleção africana pode ser muito competitiva e é uma boa candidata a avançar no grupo. Já o Equador mantém a base que fez boa campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, com jovens talentos e um time acostumado a enfrentar grandes seleções. Pelo lado individual, a partida vale muito para acompanhar jogadores equatorianos que são destaque no futebol mundial, como os zagueiros Pacho (PSG), Hincapié (Arsenal), o meia Moisés Caicedo (Chelsea) e os jogadores conhecidos no Brasil, como os atacantes Gonzalo Plata (Flamengo) e Enner Valencia (ex-Internacional).

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Gonzalo Plata comemora gol pelo Equador nas Eliminatórias (Foto: Marcos Pin / AFP)

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Promessa de jogo aberto

Diferentemente de confrontos entre seleções mais cautelosas, Costa do Marfim e Equador costumam apostar em transições rápidas e intensidade. A promessa é de um jogo intenso e vertical, o que aumenta as chances de uma partida com oportunidades para os dois lados.

O vencedor dará um passo à frente por vaga no mata-mata

Embora a Alemanha seja amplamente apontada como favorita para terminar na liderança do Grupo E, Costa do Marfim e Equador aparecem como os principais candidatos à segunda colocação. Por isso, o confronto deste domingo, que acontecerá às 14h (de Brasília), na Filadélfia, tem peso ainda maior: quem vencer largará na frente na disputa direta pela vaga no mata-mata e poderá chegar à segunda rodada em situação confortável. Além da importância na tabela, o duelo reúne duas seleções competitivas e que chegam ao Mundial embaladas por boas campanhas recentes.

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