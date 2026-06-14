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Costa do Marfim x Equador: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações do duelo da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 10:55
Atualizado há 4 minutos
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Costa do Marfim e Equador duelam pelo Grupo E na Copa (Arte: Lance!)
Costa do Marfim e Equador duelam pelo Grupo E na Copa (Arte: Lance!)

Costa do Marfim e Equador se enfrentam neste domingo (14), às 20h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do SBT (TV aberta), Sportv e N Sports (TV fechada), ge tv e CazéTV (YouTube).➡️Clique para assistir no Sportv

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    A Costa do Marfim chega ao Mundial embalada por uma sequência positiva de resultados e cercada de expectativa. A equipe comandada por Emerse Faé venceu quatro dos últimos cinco jogos e ganhou confiança ao derrotar a França por 2 a 1 em amistoso realizado dias antes da Copa. Com uma base experiente formada por jogadores como Franck Kessié, Seko Fofana e Simon Adingra, os marfinenses apostam na força física e na organização coletiva para buscar uma vaga no mata-mata.

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    Ficha do jogo

    Costa do Marfim escudo onde assistir
    COS
    EQU
    Copa do Mundo
    1ª rodada - grupo E
    Data e Hora
    domingo, 14 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    Local
    Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
    Árbitro
    François Letexier (FRA)
    Assistentes
    Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
    Var
    Jarred Gillett (ING)
    Onde assistir

    O Equador também desembarca nos Estados Unidos vivendo grande momento. A equipe dirigida por Sebastián Beccacece não perde há 19 partidas e terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na segunda colocação, à frente de seleções tradicionais como Brasil, Uruguai e Colômbia. Liderada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho e pelo experiente atacante Enner Valencia, a seleção equatoriana tenta confirmar o bom momento logo na estreia.

    Confira os uniformes para o duelo (Foto: Reprodução/Fifa)
    Confira os uniformes para o duelo (Foto: Reprodução/Fifa)

    Tudo sobre Costa do Marfim x Equador (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Costa do Marfim 🆚 Equador
    Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), Sportv e N Sports (TV fechada), ge tv e CazéTV (YouTube)
    🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
    🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
    📺 VAR: Jarred Gillett (ING)

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟠⚪ Costa do Marfim (Técnico: Emerse Faé)
    Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou e Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré e Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra e Elye Wahi.

    🟡🔵 Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)
    Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata e Pedro Vite; John Yeboah e Enner Valencia.

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    Costa do Marfim e Equador duelam pelo Grupo E na Copa (Arte: Lance!)
    Costa do Marfim e Equador duelam pelo Grupo E na Copa (Arte: Lance!)
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