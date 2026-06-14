Costa do Marfim x Equador: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações do duelo da Copa do Mundo
Costa do Marfim e Equador se enfrentam neste domingo (14), às 20h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do SBT (TV aberta), Sportv e N Sports (TV fechada), ge tv e CazéTV (YouTube).➡️Clique para assistir no Sportv
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A Costa do Marfim chega ao Mundial embalada por uma sequência positiva de resultados e cercada de expectativa. A equipe comandada por Emerse Faé venceu quatro dos últimos cinco jogos e ganhou confiança ao derrotar a França por 2 a 1 em amistoso realizado dias antes da Copa. Com uma base experiente formada por jogadores como Franck Kessié, Seko Fofana e Simon Adingra, os marfinenses apostam na força física e na organização coletiva para buscar uma vaga no mata-mata.
Ficha do jogo
O Equador também desembarca nos Estados Unidos vivendo grande momento. A equipe dirigida por Sebastián Beccacece não perde há 19 partidas e terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na segunda colocação, à frente de seleções tradicionais como Brasil, Uruguai e Colômbia. Liderada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho e pelo experiente atacante Enner Valencia, a seleção equatoriana tenta confirmar o bom momento logo na estreia.
Tudo sobre Costa do Marfim x Equador (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Costa do Marfim 🆚 Equador
Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta), Sportv e N Sports (TV fechada), ge tv e CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
📺 VAR: Jarred Gillett (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠⚪ Costa do Marfim (Técnico: Emerse Faé)
Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou e Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré e Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra e Elye Wahi.
🟡🔵 Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)
Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata e Pedro Vite; John Yeboah e Enner Valencia.
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