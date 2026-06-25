Qual adversário do Brasil você prefere na segunda fase da Copa? Vote Holanda, Japão e Suécia são as possibilidades

Quem será o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo? Holanda, Japão e Suécia são os possíveis times. Como os holandeses pegam a lanterna Tunísia na terceira rodada, é difícil imaginar que não fiquem com a primeira colocação do grupo. Neste cenário, Japão e Suécia disputam a outra vaga direta, justamente a de segundo lugar, reservada para o rival da Seleção Brasileira.

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Das três opções, quem você prefere pegar na próxima fase? A pedreira Holanda, depois de um tropeço, ou o vencedor do confronto entre Japão e Suécia, tradicionais fregueses do Brasil? Vote abaixo:

Cenários para a liderança do Grupo F

Atualmente, Holanda e Japão estão empatados na liderança com quatro pontos e a Suécia está em terceiro com três. A Tunísia ainda não pontou.

A seleção holandesa depende de uma combinação simples para terminar na primeira colocação. O cenário mais direto é vencer a Tunísia e torcer para que o Japão não vença a Suécia. Nesse caso, a Holanda assegura a liderança de forma automática, sem necessidade de cálculos adicionais.

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Suécia também pode ser adversária do Brasil, mas terá de vencer o Japão (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Outra possibilidade envolve uma vitória da Holanda combinada com triunfo japonês. Ainda assim, a equipe europeia pode terminar na frente se mantiver vantagem no saldo de gols geral. Em caso de igualdade nesse critério, o desempate segue para o número total de gols marcados e, posteriormente, para o ranking de Fair Play.

Combinações para o adversário do Brasil

Há também cenários em que a Holanda empata com a Tunísia. Se isso ocorrer e o Japão também empatar com a Suécia, a definição da liderança volta a depender do saldo de gols. Persistindo a igualdade, entram novamente os critérios de gols marcados e Fair Play, com a equipe holandesa levando vantagem no Ranking Mundial da Fifa em última instância.

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A definição da posição final é importante porque impacta diretamente o caminho no mata-mata. O líder do Grupo F enfrentará Marrocos na segunda fase, em Monterrey, no dia 29 de junho.

Já o segundo colocado do grupo terá pela frente o Brasil, em Houston, na mesma data, o que reforça a importância da rodada final para a definição do chaveamento da fase eliminatória.

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