Xavi elogia Messi: 'ele é o Michael Jordan do futebol' Xavi destaca genialidade de Messi e o classifica como incomparável

A Argentina busca o bicampeonato consecutivo — e o tetracampeonato de sua história — sob o brilho de Lionel Messi. O camisa 10 estreou de forma avassaladora no Mundial ao marcar três gols contra a Argélia, o que elevou ao topo as expectativas para aquela que pode ser a sua última Copa do Mundo. No auge de seus 39 anos, o gênio portenho recebeu elogios enfáticos de Xavi Hernández, seu antigo parceiro no Barcelona de Pep Guardiola, equipe histórica que revolucionou o futebol.

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Em entrevista ao New York Times, o ex-maestro catalão, que hoje projeta sua consolidação como um grande treinador, analisou a trajetória lendária que o astro constrói no cenário internacional.

"Gosto de dizer que ele é o Michael Jordan do futebol. Não há ninguém comparável a ele. Quase sobre-humano. Superou os grandes do passado por causa de sua longevidade e tem sido o melhor nos últimos 20 anos. Mesmo agora, depois de todo esse tempo, ele continua a nos mostrar isso", afirmou Xavi.

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Mentalidade de campeão

Para o ex-atleta, sete anos mais velho que o camisa 10, o verdadeiro diferencial do argentino vai além da técnica e reside em sua força psicológica e resiliência física.

"A mentalidade dele é extraordinária. Para mim, é isso que o diferencia. Ele não suporta perder. Tem o temperamento perfeito para o futebol e o físico perfeito: seu corpo é feito sob medida para o esporte. Esqueçam os gols que ele marcou contra a Argélia; observem seu jogo completo, sua condição física, a pura garra e ambição que ele demonstra em campo. Ele tem uma mentalidade de campeão que jamais será igualada", reforçou o ídolo do Barça.

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Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O E.T. aos 16 anos

Xavi também resgatou memórias do início dessa trajetória, na época em que Lionel Messi subiu para o elenco profissional do clube da Catalunha. Mesmo na adolescência, o talento do garoto já impressionava os veteranos nos treinos.

"Ainda me lembro daquele primeiro treino, a maneira como controlava a bola, driblava, passava, se entrosava com os companheiros. Ele fazia tudo. Era um fenômeno. Leo tinha apenas 16 anos e já era praticamente o melhor jogador do clube", concluiu.

Na reta final do bate-papo, o atual técnico não escondeu profunda gratidão por ter compartilhado os gramados com um dos seus grandes amigos e maiores ídolos do esporte.

"Foi fácil jogar com ele. Se você não consegue se entrosar com o Messi, não consegue jogar futebol. Simples assim. Quando você passa a bola para o Leo, ele devolve perfeitamente, no momento certo. E sempre no seu pé bom. Como alguém que sempre adorou passar a bola, foi um privilégio jogar com ele. O Leo me tornou um jogador melhor", declarou.

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