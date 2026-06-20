Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (20)? Emissora terá a transmissão de dois jogos da Copa do Mundo

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Para este sábado (20), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. O primeiro acontece às 17h (de Brasília), entre Alemanha e Costa do Marfim, em Toronto, e depois, de sábado para domingo, às 1h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Tunísia x Japão, em Guadalupe, no México. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

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Paulo Andrade comandará as emoções do primeiro jogo transmitido pela Globo neste sábado (20) (Foto: Estevam Avellar/Globo)

Para o primeiro compromisso da emissora, às 17h (de Brasília) neste sábado (20), Paulo Andrade transmite as emoções das ações em campo. Ao lado dele, os comentaristas Caio Ribeiro e Alline Calandrini estarão presentes para o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, pelo Grupo E da Copa do Mundo.

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A emissora não divulgou os narradores e comentaristas para o confronto entre Tunísia e Japão, na madrugada de sábado para domingo, até o momento da produção desta matéria.

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Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

O Brasil é um forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

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Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

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