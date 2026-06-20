logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (20)?

Emissora terá a transmissão de dois jogos da Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/06/2026 07:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Para este sábado (20), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. O primeiro acontece às 17h (de Brasília), entre AlemanhaCosta do Marfim, em Toronto, e depois, de sábado para domingo, às 1h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será TunísiaJapão, em Guadalupe, no México. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

continua após a publicidade
  • Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

    Saiba as equipes de transmissão da Globo, SBT e CazéTV para Brasil x Haiti

    Fora de Campo
    Há 1 dia
  • CazéTV e Globo

    Como a CazéTV revolucionou o mercado esportivo e agitou bastidores da Globo?

    Fora de Campo
    Há 2 dias
  • messi e vozinha

    Fim do monopólio custa caro, e Globo perde primeiras grandes histórias da Copa

    Fora de Campo
    Há 2 dias

    • 📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das quatro linhas

    Paulo Andrade comandará as emoções do primeiro jogo transmitido pela Globo neste sábado (20) (Foto: Estevam Avellar/Globo)
    Paulo Andrade comandará as emoções do primeiro jogo transmitido pela Globo neste sábado (20) (Foto: Estevam Avellar/Globo)

    Para o primeiro compromisso da emissora, às 17h (de Brasília) neste sábado (20), Paulo Andrade transmite as emoções das ações em campo. Ao lado dele, os comentaristas Caio Ribeiro e Alline Calandrini estarão presentes para o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, pelo Grupo E da Copa do Mundo.

    ➡️Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova

    A emissora não divulgou os narradores e comentaristas para o confronto entre Tunísia e Japão, na madrugada de sábado para domingo, até o momento da produção desta matéria.

    continua após a publicidade

    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

    Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

    Brasil é um forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

    Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

    continua após a publicidade

    Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Folarin Balogun é o destaque americano até aqui (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoQuais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?Há 2 minutos
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraVitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para AncelottiHá 12 minutos
    Copa do MundoVini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto'Há 12 minutos
    Responda ao quiz do Lance! sobre os autores de frases históricas das Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/Gemini)
    Copa do MundoQuem disse essas frases históricas das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 24 minutos
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Fora de CampoEspecialista de arbitragem aponta erro grave em gol de Brasil x HaitiHá 32 minutos
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fora de CampoAtuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Marrocos mostra que sucesso em Copa não foi 'ao acaso' e impõe pressão no Brasil
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (20/06/2026)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Oasis na Copa? Kane se emociona com música que uniu torcida e jogadores
    elenco alemanha copa do mundo
    Costa do Marfim impõe desafio à Alemanha, que tenta espantar trauma na Copa
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Qual foi o placar do jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Holanda tenta se recuperar e enfrenta poder ofensivo bilionário da Suécia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Holanda tenta parar dupla bilionária da Suécia após estreia amarga na Copa
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Resultados do dia: veja os placares do 10º dia da Copa do Mundo
    Paraguai Copa do Mundo
    Balanço do Grupo D: Turquia é eliminada, e Estados Unidos lidera
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Turquia decepciona e se torna a segunda eliminada da Copa do Mundo
    Paraguai Copa do Mundo
    Com gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata
    Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti
    Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário
    Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)
    Almirón é o primeiro jogador expulso na Copa do Mundo por nova regra da Fifa