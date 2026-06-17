Fim do monopólio custa caro, e Globo perde primeiras grandes histórias da Copa Emissora não tem mais os direitos de todos os jogos do torneio

A Rede Globo de televisão não é mais a detentora de direitos de todos os jogos da Copa do Mundo, e essa mudança custou a não exibição das primeiras grandes histórias do torneio até aqui. Durante a primeira rodada da fase de grupos, personagens como o goleiro Vozinha, de 40 anos, e Lionel Messi roubaram a cena com as suas atuações.

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A primeira rodada da fase de grupos nem acabou, e a Globo já pode lamentar a decisão de não comprar o pacote com todos os jogos do torneio. Acostumada a exibir todos os grandes momentos dos mundiais, a emissora não transmitiu o jogo entre Espanha e Cabo Verde e viu a concorrente CazéTV contar a história do goleiro Vozinha.

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Duante a partida de estreia do país africano contra a gigante espanhola, o arqueiro de 40 anos foi o protagonista do jogo e conseguiu segurar o empate com sete defesas ao longo dos 90 minutos. Após o apito final, impulsionado pela campanha do canal de Casimiro Miguel, o veterano, que tinha cerca de 50 mil seguidores em seu instagram, ultrapassou os 10 milhões e virou assunto mundial.

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Um dia depois, a Globo viu a CazéTV fazer história na partida entre Argentina e Argélia. No jogo da atual campeã, Messi marcou três gols e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose em Copas do Mundo. O camisa 10 chegou aos 16 gols marcados em sua sexta participação no torneio. Sem concorrência, o canal teve quase 12 milhões de acessos simultâneos e se tornou a segunda maior transmissão esportiva da história do Youtube, perdendo apenas para Brasil x Marrocos, da própria CazéTV.

Vozinha, de Cabo Verde, celebra o empate contra a Espanha (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Globo, CazéTV e SBT na transmissão da Copa do Mundo

A CazéTV é a única emissora brasileira que obtém o direito de transmissão de todos os 104 jogos do torneio mundial. Após transmitir um jogo por dia da Copa do Catar em 2022, canal ampliou o seu leque e tem, além de todos os jogos da competição, exclusividade em partidas de grandes seleções, como as estreias de Espanha, Argentina e Alemanha. Portugal, que joga nesta quarta-feira (17) contra o Congo, também terá transmissão exclusiva do canal.

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Diferente das outras edições da competição, a Globo terá até 55 jogos em sua grade, distribuídos em TV aberta, Sportv, Globoplay e na Ge TV (fora do Youtube). Todos os jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K. O SBT terá o direito de 32 partidas da competição e realiza transmissão simultânea com a N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio.

Lionel Messi marcou três gols na estreia da Argentina na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Aviso da Fifa à Globo e CazéTV para a Copa de 2030

A Fifa comunicou às emissoras que a decisão sobre a concessão dos direitos para a Copa do Mundo de 2030 levará em consideração aspectos que vão além do valor financeiro oferecido. A repercussão e o alcance da cobertura da edição atual também pesarão na escolha.

A cobertura realizada por ambas as empresas durante o torneio atual será acompanhada de perto pela entidade. O desempenho registrado ao longo da competição fornecerá elementos para a federação definir qual empresa transmitirá o próximo Mundial.

A disputa envolve a Globo, emissora tradicional na cobertura de competições esportivas, e a CazéTV, plataforma que compete no mercado de transmissões esportivas. As duas empresas participaram das reuniões com representantes da Fifa, de acordo com o portal "F5", da Folha de São Paulo.

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