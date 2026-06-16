Chico Lang volta ao debate esportivo no SBT Chico Lang volta ao debate esportivo ao lado de Danilo Gentili

O programa "The Noite", exibido pelo SBT nesta terça-feira (16), estreia o quadro "Roda Redonda", uma nova versão do tradicional "Roda Solta" em formato de mesa-redonda. A novidade marca o retorno do jornalista esportivo Chico Lang a debates do gênero, pelos quais ficou conhecido ao longo da carreira.

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Na primeira edição, Lang participa da bancada ao lado de Danilo Gentili, Elvis Porteiro, Inhegas, Mister, Diguinho, Tom de Moletom e Craque Reto. O convidado é Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras e integrante da equipe campeã da Copa Libertadores de 1999.

Durante a conversa, o ex-jogador comenta as transformações na posição de goleiro ao longo das últimas décadas, destacando a maior especialização dos treinamentos e a crescente participação dos arqueiros na construção das jogadas. Sérgio também relembra sua passagem pelo Palmeiras e fala sobre os investimentos realizados pela Parmalat no clube durante a década de 1990, período que marcou uma fase vitoriosa da equipe.

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O bate-papo ainda aborda a Copa do Mundo de 2026. Sérgio demonstra confiança no trabalho do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira e avalia o cenário da competição.

Na sequência, o programa recebe o grupo Santos Bravos, formado por Kauê, Alejandro, Drew, Gabi e Kenneth. O quinteto surgiu após vencer o primeiro reality musical promovido pela HYBE Latin America, empresa do setor de entretenimento musical.

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Os integrantes falam sobre o processo de formação do grupo, que reuniu mais de 300 candidatos, além das experiências vividas no México e na Coreia do Sul durante o projeto. O grupo também divulga o EP "DUAL", que inclui as faixas "0%" e "Velocidade", apresentada no palco da atração.