Portugal ainda não desembarcou nos EUA; entenda a programação para a Copa
Portugal viajará somente no final da semana
Diferentemente de outras seleções, Portugal ainda não desembarcou nos Estados Unidos. A equipe faz seu último amistoso antes da Copa do Mundo nesta quarta-feira (10), contra a Nigéria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
França, Portugal e Inglaterra terão descanso reduzido antes de rodada decisiva da Copa do Mundo
Portugal x Nigéria: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
Técnico de Portugal abre o jogo sobre futuro de Cristiano Ronaldo na seleção
A seleção de Cristiano Ronaldo viajará para os Estados Unidos apenas na sexta-feira (12). A delegação portuguesa tem chegada prevista à Flórida. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o técnico Roberto Martínez explicou a estratégia adotada pela comissão técnica.
— Estivemos nos Estados Unidos em março. Trabalhamos questões como altitude, adaptação ao fuso horário e umidade. Também teremos dois jogos em Houston, em um estádio fechado, ambiente que já conhecemos e no qual trabalhamos durante esse período — explicou.
Preparação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo
Portugal terá pouco tempo de preparação nos Estados Unidos antes da estreia na Copa do Mundo. Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira. O técnico da seleção portuguesa também falou o assunto na sua última coletiva de imprensa.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Temos quatro jogadores que tiveram sete dias de poder recomeçar a época e para nós é utilizar. É o meu terceiro Mundial e é utilizar a experiência que tive nos outros Mundiais para perceber o que o time de Portugal precisa para a preparação dos jogos - completou.
Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano antes do compromisso inaugural. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre