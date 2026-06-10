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Portugal ainda não desembarcou nos EUA; entenda a programação para a Copa

Portugal viajará somente no final da semana

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/06/2026 13:24
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Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Portugal fará último amistoso nesta quarta (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Diferentemente de outras seleções, Portugal ainda não desembarcou nos Estados Unidos. A equipe faz seu último amistoso antes da Copa do Mundo nesta quarta-feira (10), contra a Nigéria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

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    • A seleção de Cristiano Ronaldo viajará para os Estados Unidos apenas na sexta-feira (12). A delegação portuguesa tem chegada prevista à Flórida. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o técnico Roberto Martínez explicou a estratégia adotada pela comissão técnica.

    — Estivemos nos Estados Unidos em março. Trabalhamos questões como altitude, adaptação ao fuso horário e umidade. Também teremos dois jogos em Houston, em um estádio fechado, ambiente que já conhecemos e no qual trabalhamos durante esse período — explicou.

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    Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa (Foto: Reprodução)
    Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa (Foto: Reprodução)

    Preparação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo

    Portugal terá pouco tempo de preparação nos Estados Unidos antes da estreia na Copa do Mundo. Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira. O técnico da seleção portuguesa também falou o assunto na sua última coletiva de imprensa.

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    - Temos quatro jogadores que tiveram sete dias de poder recomeçar a época e para nós é utilizar. É o meu terceiro Mundial e é utilizar a experiência que tive nos outros Mundiais para perceber o que o time de Portugal precisa para a preparação dos jogos - completou.

    Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano antes do compromisso inaugural. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.

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