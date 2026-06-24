Por que Messi, CR7, Yamal e outros usam patch especial na camisa na Copa? Entenda Saiba o que eram os detalhes especiais nas camisas dos craques na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 trouxe algumas novidades nos uniformes das seleções: uma série de patches (selos) inéditos que foram aplicados nas mangas das camisas. A iniciativa da FIFA visa homenagear jogadores que atingiram marcos importantes em outras Copas, as lendas do futebol e seleções campeãs do mundo, além de também criar um símbolo especificamente para os novos talentos que estrearam na competição. Os selos serão vendidos posteriormente como itens colecionáveis.

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O patch de campeão do mundo

Patch de campeão da Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson / Getty Images via AFP)

As seleções que já conquistaram a Copa do Mundo usarão durante toda a competição um patch com a logo oficial da competição e a taça da Copa do Mundo no centro da cor dourada. Os países que já utilizaram a novidade são: Brasil, Argentina, Alemanha, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. As demais seleções sem títulos utilizam versões em preto ou branco, dependendo do contraste com o uniforme.

A Itália, embora tetracampeã, é a única detentora do direito que não ostenta o selo por não ter se classificado para esta edição.

Além disso, a Argentina, como detentora do título de 2022, utiliza centralizado no peito o "FIFA Champions Badge", o escudo oficial de atual campeã mundial.

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Jogadores estreantes na Copa usam o 'Patch de Estreia'

Lamine Yamal utilizando o 'Patch de estreia' na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

Para os atletas que disputam o Mundial pela primeira vez, a FIFA criou o "Debut Patch" (Patch de Estreia). O selo exibe a imagem do troféu com a inscrição "DEBUT FIFA WORLD CUP". Jovens estrelas como Endrick (Brasil), Lamine Yamal (Espanha), Florian Wirtz (Alemanha) e Erling Haaland (Noruega) utilizaram a novidade no uniforme. No elenco brasileiro, outros nomes como Gabriel Magalhães e Luiz Henrique também exibiram a marca em suas estreias.

Patch das 'lendas' da Copa do Mundo e premiações individuais

Jogadores que já receberam premiações individuais em edições anteriores ganharam distinções exclusivas em suas mangas. Além disso, há um patch exclusivo para 'lendas' do futebol que disputam ao menos cinco Copas do Mundo.

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Bola de Ouro (Melhor Jogador)

Um patch preto e dourado destinado a quem já foi eleito o melhor jogador do mundo no mesmo ano em que disputou uma Copa. Foi utilizado por Lionel Messi (2014 e 2022) e Luka Modrić (2018).

Modric utilizando o Patch de melhor jogador do mundo. (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Chuteira de Ouro (Artilheiros)

O item foi utilizando por Kylian Mbappé, que foi artilheiro da Copa do Mundo em 2022, com 8 gols, Harry Kane, que foi o goleador da edição de 2018, com 6 gols marcados, e por James Rodríguez, que fez a mesma quantidade de gols que o inglês, só que na Copa do Mundo de 2014.

Mbappé utilizando patch especial de artilheiro da Copa do Mundo. (Imagem: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Luva de Ouro (Goleiros)

O selo foi utilizado pelos goleiros que foram eleitos os melhores em edições anteriores, como Emiliano "Dibu" Martínez (2022) e Thibaut Courtois (2018). Manuel Neuer, premiado em 2014, optou por utilizar outro selo de destaque.

Patch especial de vencedor da Luva de Ouro utilizado por Courtois na Copa do Mundo. (Foto: Stu Forster / Getty Images via AFP)

Legacy Patch (Lendas):

O patch intitulado "Legacy" (Legado) é reservado somente para um seleto grupo de atletas em sua quinta (ou mais) edição de Copa do Mundo. Foi usado por Cristiano Ronaldo, Messi, Neuer, Modrić e o japonês Yuto Nagatomo. O goleiro Ochoa não teve direito de usar o detalhe porque não atuou em duas das seis Copas em que foi convocado. Ou seja, no total, foram apenas três disputas em que o arqueiro entrou em campo, já que ainda não foi titular em 2026.

Cada patch conta com a silhueta do jogador homenageado e a bandeira de seu país atrás.

Cristiano Ronaldo utilizando o patch 'Legacy', para as lendas da Copa do Mundo (Imagem: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

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Itens serão vendidos em 2031 como colecionáveis

Os patches especiais possuem um propósito comercial inédito até agora. Em parceria com a empresa Fanatics sob a marca Topps, que substituirá a Panini na produção de colecionáveis exclusivos da competição, a Fifa planeja que os selos usados em campo sejam removidos após as partidas, autenticados e assinados pelos jogadores para serem transformados em cards colecionáveis. Essa comercialização exclusiva deve ter início a partir de 2031, quando a nova empresa assume oficialmente no lugar da empresa italiana.