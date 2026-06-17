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Por que Cole Palmer não foi convocado para a Copa do Mundo 2026?

Meia do Chelsea ficou fora da lista da Inglaterra

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 12:04
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cole Palmer exibe camisa após gol marcado pelo Chelsea sobre o PSG na final do Mundial de Clubes
Cole Palmer exibe camisa após gol marcado pelo Chelsea sobre o PSG na final do Mundial de Clubes

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), diante da Croácia. Entre os nomes ausentes da convocação inglesa, um dos que mais chamaram atenção foi o de Cole Palmer, destaque do Chelsea nas últimas temporadas.

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    • O meia-atacante de 24 anos ficou fora da lista de 26 jogadores escolhidos pelo técnico Thomas Tuchel para o Mundial. Na ocasião da convocação, o treinador explicou que optou por manter a base utilizada nas datas Fifa disputadas entre setembro e novembro do ano passado.

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    A ausência de Cole Palmer, porém, gerou críticas dentro do futebol inglês. O chefe da Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA), Maheta Molango, afirmou que o excesso de partidas e a falta de períodos adequados de descanso influenciaram diretamente na situação do jogador.

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    Segundo Molango, Cole Palmer é um exemplo de atleta afetado pela fadiga acumulada causada pelo calendário cada vez mais apertado do futebol internacional:

    — É muito triste que tenhamos visto apenas um vislumbre de Cole Palmer durante este ano. Ele é um daqueles caras que passou três verões consecutivos sem folga — declarou o dirigente.

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    Na temporada 2024/25, Cole Palmer disputou 57 partidas entre Chelsea e seleção inglesa. O jogador participou da campanha do título do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes de 2025 e também esteve presente na Eurocopa de 2024, na qual a Inglaterra terminou como vice-campeã.

    Já em 2025/26, o meia entrou em campo 36 vezes. Apesar de seguir sendo uma das principais promessas do futebol inglês, a queda de rendimento em alguns momentos da temporada e pequenas preocupações físicas teriam pesado na decisão da comissão técnica.

    Cole Palmer - Chelsea x Tottenham
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    "Poderia ser pior"

    Fora do Mundial, Palmer tem aproveitado o período de férias. Em publicação nas redes sociais, o jogador compartilhou imagens de viagens, momentos de lazer com amigos e trabalhos relacionados à sua marca pessoal.

    A legenda escolhida pelo atleta chamou atenção: "Poderia ser pior".

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