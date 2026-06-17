Maldição? Inglaterra sofre com contratempos na preparação para a Copa do Mundo Seleção inglesa sofreu com terremotos, tempestades e até roubo de equipamentos

A Inglaterra irá estrear na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), às 17h (de Brasília). Os ingleses irão entrar em campo após uma longa e turbulenta preparação para o Mundial. Com fenômeno natural, tiroteio nos entornos do centro de treinamento e até mesmo roubo de equipamentos, os campeões de 1966 viveram um roteiro de filme nos Estados Unidos.

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Tiroteio perto do CT

A Inglaterra começou sua preparação para a Copa do Mundo em West Palm Beach, na Flórida. No dia seguinte, após derrotar a Nova Zelândia por 1 a 0, em 6 de junho, nove pessoas ficaram feridas após um tiroteio que aconteceu próximo às instalações da seleção inglesa.

A polícia local recebeu um chamado de incidente em uma via próxima da base de treinamentos e do hotel dos ingleses, aproximadamente às 4 da manhã de sábado, no horário local, segundo informações do jornal The Athletic. Os moradores reportaram o barulho de tiros sendo disparados e uma grande multidão dispersando. Apesar do susto, a programação da Inglaterra se manteve.

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Terremoto

Dois dias depois do tiroteio, um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter foi sentido na região de West Palm Beach. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi registrado na costa oeste de Cuba, no Golfo do México, a cerca de 640 quilômetros da Flórida.

Apesar de o abalo ter sido percebido em diferentes cidades do estado, incluindo Orlando, Miami e Tampa, não houve registro de danos na concentração da equipe inglesa nem relatos de feridos. Mesmo com o tremor, Thomas Tuchel manteve normalmente sua programação de treinamentos, já que o último amistoso antes do Mundial, contra a Costa Rica, seria realizado no dia seguinte, às 17h (de Brasília) — teoricamente.

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Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Tempestade atrasa jogo

Antes da bola rolar em Inglaterra e Costa Rica, no Inter&Co Stadium, em Orlando, uma tempestade atingiu o estádio e atrasou o início da partida. Devido às fortes chuvas e raios, os torcedores foram orientados a permanecer em seus assentos ou procurar abrigo devido aos riscos do fenômeno natural.

A partida foi atrasada em uma hora, com vitória tranquila da Inglaterra por 3 a 0, com gols de Declan Rice, Anthony Gordon e Ollie Watkins.

Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Roubo de materiais

Com o fim da preparação na Flórida, a Inglaterra se mudou para Kansas City, em busca de finalizar os últimos ajustes para a estreia na Copa do Mundo. Porém, durante o transporte dos materiais, veículos da delegação foram invadidos e roubados.

A lista de materiais roubados incluía chuteiras de jogadores, como Bellingham e Harry Kane, os itens mais caros que foram furtados, além de camisas, shorts, tênis, uma caixa de som e até bichinhos de pelúcia. Dois homens foram indiciados pelo caso. Veja todos os itens furtados:

1 . 4 pares de chuteiras avaliados em 250 libras cada, o que equivale a US$ 1.340,60 (R$ 6,7 mil). 2 . 5 pares de sapatos avaliados em 170 libras cada, o que equivale a US$ 1.139,50 (R$ 5,7 mil) 3 . 1 camisa vermelha e 2 brancas autografadas da Inglaterra, avaliadas num total de US$ 15 mil (R$ 75 mil). 4 . 1 bola de futebol da Copa do Mundo avaliada em 160 libras, equivalente a US$ 214,50 (R$ 1,08 mil). 5 . 1 par de luvas de goleiro avaliadas em 120 libras, equivalente a US$ 160,87 (R$ 814). 6 . 4 shorts azul-marinho (valor não informado. 7 . 4 camisas azul-marinho (valor não informado). 8 . 4 camisas de manga comprida azul-claro (valor não informado). 9 . 4 camisas de manga curta azul-claro (valor não informado). 10 . 2 leões de pelúcia (valor não informado). 11 . réguas de energia multifuncionais avaliadas em US$ 40 (R$ 200) 12 . 1 caixa de som JBL avaliada em US$ 149,95 (R$ 758,97) 13 . 1 conjunto Lego de um tênis Nike Air avaliado em US$ 99,99 (R$ 501) 14 .

Tornado em Kansas City

Condições climáticas severas afetaram o entorno da base da seleção da Inglaterra em Kansas City, no último sábado (13). Um tornado com ventos de 130 km/h derrubou árvores a três quilômetros do centro de treinamento dos ingleses. A tempestade também registrou queda de raios que cortaram o fornecimento de energia elétrica e provocaram incêndios na região.

O incidente ocorreu após a atividade de campo comandada pelo técnico Thomas Tuchel. No momento em que as sirenes de emergência foram acionadas pelas autoridades norte-americanas, a delegação estava no hotel acompanhando a partida entre Haiti e Escócia. Por orientação de segurança, os atletas foram instruídos a permanecer nos quartos e a utilizar os banheiros das acomodações, considerados os locais mais protegidos contra o impacto do vento.

Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

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