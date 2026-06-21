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Por que a bandeira da Arábia Saudita não toca no gramado nos jogos da Copa do Mundo?

Seleção do Oriente Médico encara a Espanha neste domingo (21)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 12:55
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Bandeiras da Arábia Saudita e Uruguai no jogo da Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
Bandeiras da Arábia Saudita e Uruguai no jogo da Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

A Arábia Saudita volta a campo neste domingo (21) para enfrentar a forte e favorita Espanha, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, e uma situação chamou atenção na estreia do país do Oriente Médico, que deve se repetir diante dos europeus. Na cerimônia de abertura, a bandeira do país não é colocada no chão, e há uma explicação para isso.

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    No protocolo da Fifa, as bandeiras são apoiadas no gramado na entrada dos jogadores, antes dos hinos de cada país. Jogadores titulares e reservas vão a campo para foto e abertura oficial da partida.

    A bandeira da Arábia Saudita, no entanto, fica posicionada no local indicado, mas não toca no solo. Nela, tem a "Sahada", declaração de fé e um dos pilares do islã. Com isso, a bandeira não pode ser apoiada no chão nem sobre a água.

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    Na primeira rodada do Grupo H, a bandeira do Uruguai também não tocou ao gramado, igualando o protocolo do jogo. A expectativa é que a da Espanha, no jogo deste domingo, em Atlanta, também não seja aberta no gramado.

    Bandeira da Arábia Saudita em jogo da Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)
    Bandeira da Arábia Saudita em jogo da Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

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