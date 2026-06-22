De Messi a Baggio: relembre lendas que perderam pênaltis em Copas do Mundo Nem mesmo os maiores ídolos do esporte escaparam de falhas na marca da cal

A marca da cal não perdoa nem os maiores gênios do esporte. Após Lionel Messi alcançar a marca de três pênaltis desperdiçados em três edições consecutivas de Copa do Mundo — o mais recente contra a Áustria, onde compensou o erro ao se isolar como o maior artilheiro da história do torneio —, o debate sobre a pressão do tiro livre ressurgiu no mundo do futebol. O craque da Argentina lidera uma lista seleta de lendas mundiais que sentiram o peso de falhar no momento mais crucial de suas carreiras.

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Lionel Messi: O recorde amargo do gênio



O camisa 10 da Argentina detém agora uma estatística incômoda em seu brilhante legado: é o maior perdedor de penalidades da história dos mundiais. A sina começou na Rússia, em 2018, quando o goleiro Halldorsson, da Islândia, barrou o craque no empate por 1 a 1 na fase de grupos — partida na qual Sérgio Agüero marcou o único gol albiceleste. No Catar, em 2022, o roteiro se repetiu diante de Szczesny, na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia.

Recentemente, a chance de abrir o placar contra a Áustria também escapou de seus pés. Apesar do erro, Messi deu a volta por cima no mesmo confronto com um golaço que o coroou como o maior goleador do futebol masculino em Copas do Mundo.

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Messi (Foto: NICHOLAS KAMM/AFP)

Maradona: Salvo pelo arqueiro

Outro 'Deus' do futebol argentino que conheceu o fracasso na marca penal foi Diego Armando Maradona. Na Copa do Mundo de 1990, após um empate sem gols no tempo regulamentar, Argentina e Iugoslávia decidiram a vaga para a semifinal nas penalidades máximas.

Maradona caminhou até a marca e desperdiçou a cobrança. Para a sorte de "El Pibe de Oro", a seleção contou com o brilho do goleiro Goycochea, que defendeu o chute de Faruk Hadžibegić e garantiu o triunfo sul-americano por 3 a 2.

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Roberto Baggio: O homem que morreu de pé

O erro mais emblemático da história dos mundiais, em especial para os torcedores do Brasil, pertence a Roberto Baggio. Na final da Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, o craque da Itália carregava o peso da quinta e decisiva cobrança. Ele tinha a obrigação de marcar para manter o time vivo na disputa. Pressionado, o camisa 10 isolou a bola por cima da meta de Taffarel, o que consagrou o Brasil como tetracampeão mundial.

A emblemática disputa teve contornos dramáticos do início ao fim:

Franco Baresi e Márcio Santos falharam nas primeiras oportunidades de suas respectivas seleções;

Na sequência, Albertini converteu para os europeus, e Romário igualou o placar (1 a 1);

Evani colocou a Itália novamente em vantagem, mas Branco restabeleceu a igualdade (2 a 2);

O drama aumentou quando Massaro parou nas mãos de Taffarel, e o capitão Dunga estufou as redes para colocar os brasileiros na frente (3 a 2);

Foi então que Baggio caminhou para o próprio destino e mandou a bola para as nuvens.

Roberto Baggio foi um dos maiores jogadores do futebol italiano (Foto: Divulgação)

Zico: O fardo de um ídolo



Eterno ídolo do Flamengo, Zico, carrega a cicatriz de uma penalidade perdida que mudou os rumos do Brasil na Copa do Mundo de 1986. O confronto dramático contra a França, válido pelas quartas de final, ainda estava no tempo regulamentar quando o camisa 10 teve a chance de ouro de colocar o país em vantagem, mas parou no goleiro francês Joel Bats.

O duelo terminou empatado em 1 a 1 e seguiu para a disputa de pênaltis. Embora Zico tenha convertido sua cobrança na série decisiva, a Seleção Brasileira acabou eliminada da competição.

Zico pela Seleção (Foto: Reprodução Internet)

Além desse quarteto de peso, a lista de gigantes que sucumbiram à marca da cal em mundiais inclui outros capítulos dramáticos. Na mesma partida de 1986 entre Brasil e França, os craques Sócrates e Michel Platini também desperdiçaram suas cobranças na decisão por penalidades. O xerife italiano Franco Baresi viveu o mesmo drama na final de 1994, antes do erro de Baggio. Mais recentemente, na Copa do Mundo de 2022, o artilheiro Harry Kane sentiu o peso da responsabilidade ao isolar um pênalti decisivo contra a França nas quartas de final, o que decretou a eliminação da Inglaterra. Histórias que provam que, diante do gol, até os gênios do futebol são humanos.

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