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México x Equador: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

México dominou o jogo e se classificou

PorLucas CremoneseLeonardo Damico
São Paulo (SP)
01/07/2026 01:19
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O México venceu o Equador por 2 a 0 e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Sem dar chances ao adversário, os mexicanos avançaram de fase e esperam confronto desta quarta-feira (1°) para descobrirem seu adversário.

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  • O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo

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    Como foi o jogo?

    A partida entre México e Equador, no Estádio Azteca, foi um verdadeiro recital mexicano. Os donos da casa mandaram durante todo o duelo, fazendo um primeiro tempo perfeito e terminando os primeiros 45 minutos com uma vantagem de 2 a 0 no placar.

    O Equador, por sua vez, não viu a cor da bola. Conseguiu apenas uma boa finalização com Enner Valencia antes dos gols mexicanos, mas sentiu os golpes e foi à nocaute rapidamente. Liderados por Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, os anfitriões seguiram o embalo da torcida do Azteca lotado e abriram o placar justamente com ele, após soltar um balaço no ângulo equatoriano, sem chances de defesa.

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    Minutos depois, em uma boa roubada de bola, a seleção mexicana trocou passes, ela caiu no pé de Quiñones, que tocou pra Raúl Jimenez e garantiu a assistência do gol que colocou o camisa 9 mexicano como o maior artilheiro da seleção na história, de forma isolada.

    Com a vitória, o México tenta igualar sua melhor campanha em Copas, chegando às quartas de final em 1970 e 1986. Curiosamente, ambos os Mundiais foram disputados em solo mexicano.

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    México somou nove pontos em três jogos nesta primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    México somou nove pontos em três jogos nesta primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    O controle mexicano seguiu durante a segunda etapa. Já nos acréscimos, Hincapié, do Equador, foi expulso depois de falar algo para um atleta mexicano tapando sua boca. Essa regra foi implementada no futebol depois do caso de racismo de Prestianni, do Benfica, contra Vini Jr, do Real Madrid.

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