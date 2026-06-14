Perto da sexta Copa, Messi compartilha fotos e relembra sua trajetória; veja postagem Messi compartilhou retrospectiva nas redes sociais às vésperas de estreia

Messi realizou uma postagem nas suas redes sociais relembrando todas as suas Copas do Mundo. O craque da Argentina caminha para sua sexta participação na competição.

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O craque argentino iniciou sua trajetória em Copas do Mundo em 2006, na Alemanha. Na ocasião, a Argentina chegou até as quartas de final, mas acabou eliminada pelos anfitriões em uma disputa de pênaltis.

Em 2010, agora na África do Sul, Messi disputou sua segunda Copa, mas caindo novamente nas quartas de final, contra Alemanha, após uma goleada por 4 a 0. Em 2014, no Brasil, os argentinos fizeram sua melhor campanha até então com o camisa 10 em campo, chegando à decisão, mas ficando com o vice-campeonato.

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Na Copa de 2018, realizada na Rússia, a Argentina teve uma participação mais discreta e foi eliminada nas oitavas de final, contra a França. Já em 2022, no Catar, Messi enfim alcançou o principal objetivo da carreira ao liderar a seleção argentina na conquista do tricampeonato mundial, superando a França nos pênaltis após uma final histórica.

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Messi comemorando gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

Veja a postagem feita por Messi nas redes sociais

Quando Messi estreia na Copa?

A estreia de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 pode ser no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília). A seleção da Argentina enfrentará a Argélia no Estádio de Kansas City, nos Estados Unidos.

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Nos últimos dias, Messi vem se recuperando de uma sobrecarga muscular na região posterior da coxa esquerda e desfalcou a Argentina no amistoso contra Honduras. No entanto, o camisa 10 retornou no último teste da equipe de Scaloni antes da Copa do Mundo diante da Islândia.

Nesse momento, Messi não preocupa para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia. A expectativa é de que o jogador seja titular em um dos jogos mais difíceis da Albiceleste na fase de grupos do torneio.