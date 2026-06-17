Perisic alcança feito histórico em Copas e só fica atrás de Messi
Perisic chegou à marca expressiva de assistências na partida contra a Inglaterra
Ivan Perisic alcançou mais uma marca expressiva na Copa do Mundo. Com a assistência na partida da Croácia com a Inglaterra nesta quarta-feira (17), o atacante se tornou apenas o segundo jogador da história a registrar assistências em quatro edições diferentes do Mundial.
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O croata passou a somar participações para gol nas Copas de 2014, 2018, 2022 e 2026. O único atleta à sua frente no ranking é Lionel Messi, que distribuiu assistências em cinco edições consecutivas do torneio, entre 2006 e 2022. O argentino pode se isolar ainda mais caso concretize mais uma assistência nessa edição de 2026 da Copa do Mundo.
A primeira assistência de Perisic em Mundiais aconteceu na Copa do Brasil, em 2014. Na vitória por 4 a 0 sobre Camarões, ele serviu um companheiro e também marcou um dos gols da partida. Quatro anos depois, na Rússia, voltou a contribuir com uma assistência na semifinal contra a Inglaterra, confronto no qual também balançou as redes e ajudou a Croácia a alcançar sua primeira final de Copa do Mundo.
No Catar, em 2022, o atacante registrou duas assistências na vitória por 4 a 1 sobre o Canadá, ainda na fase de grupos. Mais tarde, voltou a contribuir com um passe para gol na disputa do terceiro lugar contra o Marrocos.
Agora, na Copa de 2026, Perisic ampliou a sequência ao participar de um gol diante da Inglaterra. A marca reforça a longevidade do jogador em Mundiais e o coloca em uma lista bastante restrita da história da competição.
Desde sua estreia em Copas, em 2014, Perisic participou diretamente de gols em todas as edições que disputou. Doze anos depois de sua primeira assistência em um Mundial, o croata segue acumulando números relevantes pela seleção em uma das maiores competições do futebol.
O que vem por aí para a Croácia?
A Croácia volta a campo na próxima terça-feira (23), contra o Panamá. O time tenta se recuperar da derrota na primeira rodada contra a Inglaterra, para firmar uma boa posição no grupo e lutar pela classificação para a fase final da Copa do Mundo.
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