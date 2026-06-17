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Perisic alcança feito histórico em Copas e só fica atrás de Messi

Perisic chegou à marca expressiva de assistências na partida contra a Inglaterra

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 19:22
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Perisic em ação contra a Inglaterra na Copa de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)
Perisic em ação contra a Inglaterra na Copa de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)

Ivan Perisic alcançou mais uma marca expressiva na Copa do Mundo. Com a assistência na partida da Croácia com a Inglaterra nesta quarta-feira (17), o atacante se tornou apenas o segundo jogador da história a registrar assistências em quatro edições diferentes do Mundial.

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    O croata passou a somar participações para gol nas Copas de 2014, 2018, 2022 e 2026. O único atleta à sua frente no ranking é Lionel Messi, que distribuiu assistências em cinco edições consecutivas do torneio, entre 2006 e 2022. O argentino pode se isolar ainda mais caso concretize mais uma assistência nessa edição de 2026 da Copa do Mundo.

    A primeira assistência de Perisic em Mundiais aconteceu na Copa do Brasil, em 2014. Na vitória por 4 a 0 sobre Camarões, ele serviu um companheiro e também marcou um dos gols da partida. Quatro anos depois, na Rússia, voltou a contribuir com uma assistência na semifinal contra a Inglaterra, confronto no qual também balançou as redes e ajudou a Croácia a alcançar sua primeira final de Copa do Mundo.

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    Perisic (dir) e Walker se estranham. No lance, o zagueiro inglês levou cartão amarelo&nbsp;
    Perisic em ação contra a Inglaterra em 2018 (Foto; AFP)

    No Catar, em 2022, o atacante registrou duas assistências na vitória por 4 a 1 sobre o Canadá, ainda na fase de grupos. Mais tarde, voltou a contribuir com um passe para gol na disputa do terceiro lugar contra o Marrocos.

    Agora, na Copa de 2026, Perisic ampliou a sequência ao participar de um gol diante da Inglaterra. A marca reforça a longevidade do jogador em Mundiais e o coloca em uma lista bastante restrita da história da competição.

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    Desde sua estreia em Copas, em 2014, Perisic participou diretamente de gols em todas as edições que disputou. Doze anos depois de sua primeira assistência em um Mundial, o croata segue acumulando números relevantes pela seleção em uma das maiores competições do futebol.

    O que vem por aí para a Croácia?

    A Croácia volta a campo na próxima terça-feira (23), contra o Panamá. O time tenta se recuperar da derrota na primeira rodada contra a Inglaterra, para firmar uma boa posição no grupo e lutar pela classificação para a fase final da Copa do Mundo.

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