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Mbappé lidera interesse dos apostadores na Copa e desponta como favorito dos fãs para marcar gols

Atacante francês marcou duas vezes na estreia da Copa do Mundo de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 18:28
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Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Os gols de Kylian Mbappé, Lionel Messi e Erling Haaland na rodada desta terça-feira (16) movimentaram a Copa do Mundo de 2026 dentro e fora de campo. Mas, entre os três astros, foi o camisa 10 da França quem mais atraiu a atenção dos torcedores no mercado de apostas esportivas.

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    Um levantamento apontou Mbappé como favorito com ampla vantagem no mercado de "jogador para marcar a qualquer momento" nos confrontos entre França e Senegal, Iraque e Noruega, e Argentina e Argélia.

    De acordo com os dados da Sportradar, o atacante francês concentrou 29% de todos os bilhetes registrados nesse tipo de aposta, quase o dobro do volume alcançado por Haaland, que apareceu na segunda colocação com 16%. Messi completou o pódio, sendo escolhido em 10% das apostas processadas.

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    O levantamento reforça não apenas o bom momento do craque francês dentro das quatro linhas, mas também sua enorme popularidade entre os torcedores ao redor do planeta. Mesmo dividindo os holofotes com dois dos maiores artilheiros da atualidade, Mbappé foi o nome que mais despertou o interesse dos apostadores.

    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    — Estamos observando níveis muito altos de engajamento com Mbappé em todos os nossos mercados relacionados a jogadores, um reflexo claro de sua qualidade e popularidade entre os torcedores em todo o mundo. Com base na atividade de apostas que estamos acompanhando, ele está muito bem-posicionado para disputar a Chuteira de Ouro, prêmio que conquistou há quatro anos — afirmou Daren Lury, Head de Gestão de Risco da Sportradar.

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    Corrida pela Chuteira de Ouro segue aberta

    Apesar das atuações decisivas dos principais atacantes na rodada, os resultados ainda não provocaram mudanças significativas no mercado de vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo.

    Segundo a Sportradar, Haaland continua sendo o favorito dos apostadores para terminar o torneio como artilheiro, concentrando 21% dos bilhetes processados. Mbappé aparece logo atrás, com 15%, enquanto Messi soma 4%.

    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Haaland faz sua comemoração contra o Iraque (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    A diferença entre o interesse dos torcedores nos mercados mostra um cenário curioso: embora Haaland siga como principal aposta para levar o prêmio de goleador da competição, Mbappé é quem mais mobiliza os fãs quando o assunto é marcar gols em cada partida. Com a Copa ainda em seus primeiros capítulos, a disputa entre os três craques promete seguir movimentando tanto os gramados quanto as casas de apostas ao longo do Mundial.

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