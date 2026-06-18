Parreira comandou a última vitória da África do Sul em Copas; relembre como foi
Em 2010, a seleção sul-africana venceu a França, vice-campeã em 2006
O empate com a Tchéquia manteve o jejum da África do Sul, que ainda busca sua primeira vitória em Copas do Mundo desde 2010. Curiosamente, o último triunfo dos Bafana Bafana no torneio aconteceu sob o comando do técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira, que atualmente está internado em uma UTI, em estado delicado de saúde.
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Relembre a última vitória sul-africana em Copas
A África do Sul conquistou sua última vitória em Copas do Mundo ao derrotar a França por 2 a 1 na fase de grupos do Mundial de 2010. Sob o comando de Carlos Alberto Parreira, os anfitriões abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Khumalo e Mphela, e encerraram sua participação no torneio de forma honrosa, apesar da eliminação. O triunfo também representou a primeira vitória de Parreira à frente dos Bafana Bafana.
A ausência da seleção sul-africana nas três edições seguintes do Mundial contribuiu para a longevidade do tabu, que já dura 16 anos. A primeira oportunidade para encerrar a sequência veio na estreia da Copa de 2026, diante do México, mas os africanos acabaram derrotados em uma partida marcada por três expulsões.
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Antes da Copa do Mundo de 2010, a seleção africana esteve nas Copas de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, e em 1998, na França. Ao todo, já somando a partida desta quinta-feira (18), a África do Sul disputou 11 partidas de Mundial e somou apenas duas vitórias em sua história na competição.
Retrospecto da África do Sul em Copas do Mundo
Copa do Mundo 2026
- México 2 x 0 África do Sul
- Tchéquia 1 x 1 África do Sul
Copa do Mundo 2010
- África do Sul 1 x 1 México
- África do Sul 0 x 3 Uruguai
- França 1 x 2 África do Sul
Copa do Mundo 2002
- Paraguai 2 x 2 África do Sul
- África do Sul 1 x 0 Eslovênia
- África do Sul 2 x 3 Espanha
Copa do Mundo 1998
- França 3 x 0 África do Sul
- África do Sul 1 x 1 Dinamarca
- África do Sul 2 x 2 Arábia Saudita
No retrospecto geral em Copas do Mundo até o momento, a seleção sul-africana soma 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 12 gols marcados e 19 sofridos. Após ficar fora das edições de 2014, 2018 e 2022, os Bafana Bafana garantiram retorno ao Mundial em 2026 e ainda buscam alcançar, pela primeira vez em sua história, a fase eliminatória da competição.
Situação no grupo
O empate no fim, além do primeiro ponto na competição, deu esperança à África do Sul no grupo A. Os Bafana Bafana ainda dependerão de uma vitória a qualquer custo contra a Coreia do Sul, na última rodada (que acontecerá no dia 24 de junho), para sonhar com uma inédita classificação para a fase eliminatória.
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