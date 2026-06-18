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Após rumores, família de Messi esclarece situação de saúde de pai do jogador

Messi se emocionou em comemoração do gol da Argentina por conta do pai

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 14:46
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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A família de Lionel Messi divulgou um comunicado nesta quarta-feira (18) para esclarecer o estado de saúde de Jorge Messi e desmentir rumores sobre uma suposta morte do pai do craque argentino.

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    • As informações falsas ganharam força nas redes sociais após Messi revelar que se emocionou durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo, contra a Argélia, ao pensar em seu pai.

    No comunicado, a família informou que Jorge Messi enfrenta um problema de saúde e está sob acompanhamento médico em Buenos Aires, apresentando evolução favorável. Além disso, criticou a disseminação de boatos e lamentou a falta de sensibilidade diante de uma situação considerada privada e familiar.

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    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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    Veja o comunicado da família de Messi na íntegra

    Comunicado | 18 de junho de 2026

    A família Messi informa que Jorge enfrenta um problema de saúde.

    Neste momento, ele está sob acompanhamento médico, em recuperação e apresentando evolução favorável dentro do quadro clínico.

    Diante das versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar.

    A família também esclarece que apenas os parentes mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não tenha origem na própria família ou em seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.

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    Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu círculo familiar não devem ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável.

    Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação recebidas e solicitamos que sejam preservadas a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante este processo.

    Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e por seus canais correspondentes.

    Obrigado pela compreensão.

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