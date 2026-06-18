Após rumores, família de Messi esclarece situação de saúde de pai do jogador Messi se emocionou em comemoração do gol da Argentina por conta do pai

A família de Lionel Messi divulgou um comunicado nesta quarta-feira (18) para esclarecer o estado de saúde de Jorge Messi e desmentir rumores sobre uma suposta morte do pai do craque argentino.

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As informações falsas ganharam força nas redes sociais após Messi revelar que se emocionou durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo, contra a Argélia, ao pensar em seu pai.

No comunicado, a família informou que Jorge Messi enfrenta um problema de saúde e está sob acompanhamento médico em Buenos Aires, apresentando evolução favorável. Além disso, criticou a disseminação de boatos e lamentou a falta de sensibilidade diante de uma situação considerada privada e familiar.

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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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Veja o comunicado da família de Messi na íntegra

Comunicado | 18 de junho de 2026

A família Messi informa que Jorge enfrenta um problema de saúde.

Neste momento, ele está sob acompanhamento médico, em recuperação e apresentando evolução favorável dentro do quadro clínico.

Diante das versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar.

A família também esclarece que apenas os parentes mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de saúde de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não tenha origem na própria família ou em seus canais oficiais não deve ser considerada válida ou verdadeira.

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Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu círculo familiar não devem ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável.

Agradecemos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação recebidas e solicitamos que sejam preservadas a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante este processo.

Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e por seus canais correspondentes.

Obrigado pela compreensão.

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