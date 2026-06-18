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Ícone da Seleção, Parreira segue internado sem previsão de alta no Rio

Carlos Alberto Parreira tem 83 anos e o estado de saúde é considerado estável

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
18/06/2026 13:37
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Parreira à beira de campo. (CBF/Divulgação)
Parreira à beira de campo. (CBF/Divulgação)

Carlos Alberto Parreira, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro e comandante da Seleção Brasileira no tetracampeonato mundial em 1994, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sem previsão de alta. A informação foi divulgada pelo ge nesta quinta-feira.

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    • De acordo com boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, o ex-treinador de 83 anos apresenta um quadro de inflamação pulmonar e necessita de auxílio de aparelhos para respirar, embora seu estado de saúde seja considerado estável.

    — O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio— informou o hospital em nota oficial.

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    Parreira trava uma batalha contra um linfoma de Hodgkin há alguns anos e chegou a apresentar evolução positiva após sessões de quimioterapia realizadas em 2024. Desde então, o ex-treinador vinha mantendo acompanhamento médico regular, enquanto recebia manifestações de apoio de ex-jogadores, dirigentes e torcedores que acompanharam sua trajetória no futebol brasileiro.

    Considerado um dos nomes mais importantes da história da Seleção Brasileira, Parreira comandou a equipe em 117 partidas, acumulando 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas. Além do título da Copa do Mundo de 1994, conquistado nos Estados Unidos, também levantou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

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