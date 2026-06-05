Paraguai goleia, e Haiti leva virada de seleção de Mano Menezes; veja outros resultados

Em amistosos que encerram a preparação das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2026, na noite desta sexta-feira (5), mais jogos aconteceram com emoção. Os confrontos servem como um importante teste para ambas as seleções alinharem, pela última vez, seus elencos e estratégias antes do torneio.

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A Albirroja encerra sua preparação para a Copa do Mundo com goleada sobre a Nicarágua, por 4 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O Paraguai volta a disputar um Mundial após 16 anos de ausência e já se prepara para embarcar rumo aos Estados Unidos. Alejandro "Kaku" Romero, Almirón, Matías Galarza e Alexandro Maidana, com direito a participação de Mauricio, do Palmeiras, nos dois últimos tentos.

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Antes do amistoso, a torcida festejou o ídolo Óscar "Tacuara" Cardozo, que anunciou aposentadoria aos 43 anos.

Foto: Divulgação Paraguai

Já o Peru virou para cima do Haiti e terminou o amistoso com vitória por 2 a 1, no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Wilsin Isidor abriu o placar, mas Renzo Garcés e Jairo Vélez viraram. Enquanto os caribenhos vivem a euforia dos ajustes finais para a Copa do Mundo, os sul-americanos buscam iniciar uma reconstrução do zero.

O co-anfitrião do Mundial Canadá recebeu a Irlanda no Stade Saputo, em Montreal, exatamente a sete dias de sua estreia oficial no Grupo B contra a Bósnia-Herzegovina, em Toronto. O duelo terminou empatado por 1 a 1, com gols de Jake O'Brien e Chiedozie.

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A Arábia Saudita buscava recuperação após uma sequência de quatro derrotas consecutivas e vai vencendo parcialmente Porto Rico por 1 a 0, com Sultan Mandash. O duelo sofreu atraso em razão das condições climáticas. Nos Estados Unidos, o protocolo é rígido.

Integrante do Grupo H da Copa do Mundo, a seleção divide a chave com Espanha, Cabo Verde e Uruguai. Porto Rico, por sua vez, não conseguiu classificação para a Copa do Mundo deste ano. *Em atualização