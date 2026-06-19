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Quem é Mauricio Pochettino, técnico argentino à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo

Ex-Tottenham, PSG e Chelsea, Pochettino disputa sua primeira Copa do Mundo como treinador

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 16:59
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Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos
Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/USMNT)

Como técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino iniciou a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai e tenta conduzir os anfitriões a uma campanha consistente diante de sua torcida. Nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos, os norte-americanos abriram 2 a 0 sobre a Austrália ainda no primeiro tempo.

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    • O argentino assumiu o comando da seleção em setembro de 2024, após passagens por alguns dos principais clubes do futebol europeu, como Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham. A chegada de Pochettino representou uma investimento da federação dos Estados Unidos em um treinador com experiência em competições de alto nível e acostumado a trabalhar com elencos estrelados.

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    Ex-zagueiro, Pochettino teve carreira como jogador marcada por passagens por Newell's Old Boys, Espanyol e PSG, antes de seguir carreira à beira do campo. Como treinador, ganhou destaque no Espanyol e no Southampton, mas foi no Tottenham que alcançou maior reconhecimento, permanecendo por mais de cinco temporadas e levando a equipe inglesa à final da Champions League de 2019. Posteriormente, comandou o PSG, onde conquistou títulos nacionais, e o Chelsea antes de assumir a seleção norte-americana.

    Conhecido por equipes de forte intensidade, pressão na marcação e organização coletiva, Pochettino disputa sua primeira Copa do Mundo como treinador aos 54 anos. Em 2002, esteve em campo pela Argentina no Mundial realizado na Coreia do Sul e no Japão. Vinte e quatro anos depois, retorna ao Mundial com a missão de liderar os Estados Unidos em casa.

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    Mauricio Pochettino - Chelsea
    Chelsea's Argentinian head coach Mauricio Pochettino gestures on the touchline during the English League Cup final football match between Chelsea and Liverpool at Wembley stadium, in London, on February 25, 2024. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

    Ficha técnica – Mauricio Pochettino

    • Nome completo: Mauricio Roberto Pochettino Trossero
    • Data de nascimento: 2 de março de 1972
    • Idade: 54 anos
    • Cidade de nascimento: Murphy, província de Santa Fé, Argentina
    • Nacionalidade: Argentina

    Clubes que treinou

    1. Espanyol (2009–2012)
    2. Southampton (2013–2014)
    3. Tottenham (2014–2019)
    4. Paris Saint-Germain (2021–2022)
    5. Chelsea (2023–2024)
    6. Estados Unidos (desde 2024)

    Clubes em que atuou como jogador

    1. Newell's Old Boys
    2. Espanyol
    3. Paris Saint-Germain
    4. Bordeaux

    Seleção como jogador

    1. Argentina (20 jogos e 2 gols)

    Principais títulos como treinador

    • Campeonato Francês 2021/22
    • Copa da França 2020/21
    • Supercopa da França 2020

    Principais títulos como jogador

    • Campeonato Argentino (1990/91 e Clausura 1992)
    • Copa do Rei (1999/00 e 2005/06)
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