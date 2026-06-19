Quem é Mauricio Pochettino, técnico argentino à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo
Ex-Tottenham, PSG e Chelsea, Pochettino disputa sua primeira Copa do Mundo como treinador
Como técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino iniciou a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai e tenta conduzir os anfitriões a uma campanha consistente diante de sua torcida. Nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos, os norte-americanos abriram 2 a 0 sobre a Austrália ainda no primeiro tempo.
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O argentino assumiu o comando da seleção em setembro de 2024, após passagens por alguns dos principais clubes do futebol europeu, como Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham. A chegada de Pochettino representou uma investimento da federação dos Estados Unidos em um treinador com experiência em competições de alto nível e acostumado a trabalhar com elencos estrelados.
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Ex-zagueiro, Pochettino teve carreira como jogador marcada por passagens por Newell's Old Boys, Espanyol e PSG, antes de seguir carreira à beira do campo. Como treinador, ganhou destaque no Espanyol e no Southampton, mas foi no Tottenham que alcançou maior reconhecimento, permanecendo por mais de cinco temporadas e levando a equipe inglesa à final da Champions League de 2019. Posteriormente, comandou o PSG, onde conquistou títulos nacionais, e o Chelsea antes de assumir a seleção norte-americana.
Conhecido por equipes de forte intensidade, pressão na marcação e organização coletiva, Pochettino disputa sua primeira Copa do Mundo como treinador aos 54 anos. Em 2002, esteve em campo pela Argentina no Mundial realizado na Coreia do Sul e no Japão. Vinte e quatro anos depois, retorna ao Mundial com a missão de liderar os Estados Unidos em casa.
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Ficha técnica – Mauricio Pochettino
- Nome completo: Mauricio Roberto Pochettino Trossero
- Data de nascimento: 2 de março de 1972
- Idade: 54 anos
- Cidade de nascimento: Murphy, província de Santa Fé, Argentina
- Nacionalidade: Argentina
Clubes que treinou
- Espanyol (2009–2012)
- Southampton (2013–2014)
- Tottenham (2014–2019)
- Paris Saint-Germain (2021–2022)
- Chelsea (2023–2024)
- Estados Unidos (desde 2024)
Clubes em que atuou como jogador
- Newell's Old Boys
- Espanyol
- Paris Saint-Germain
- Bordeaux
Seleção como jogador
- Argentina (20 jogos e 2 gols)
Principais títulos como treinador
- Campeonato Francês 2021/22
- Copa da França 2020/21
- Supercopa da França 2020
Principais títulos como jogador
- Campeonato Argentino (1990/91 e Clausura 1992)
- Copa do Rei (1999/00 e 2005/06)