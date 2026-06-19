Quem é Mauricio Pochettino, técnico argentino à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo Ex-Tottenham, PSG e Chelsea, Pochettino disputa sua primeira Copa do Mundo como treinador

Como técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino iniciou a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai e tenta conduzir os anfitriões a uma campanha consistente diante de sua torcida. Nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos, os norte-americanos abriram 2 a 0 sobre a Austrália ainda no primeiro tempo.

O argentino assumiu o comando da seleção em setembro de 2024, após passagens por alguns dos principais clubes do futebol europeu, como Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham. A chegada de Pochettino representou uma investimento da federação dos Estados Unidos em um treinador com experiência em competições de alto nível e acostumado a trabalhar com elencos estrelados.

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Ex-zagueiro, Pochettino teve carreira como jogador marcada por passagens por Newell's Old Boys, Espanyol e PSG, antes de seguir carreira à beira do campo. Como treinador, ganhou destaque no Espanyol e no Southampton, mas foi no Tottenham que alcançou maior reconhecimento, permanecendo por mais de cinco temporadas e levando a equipe inglesa à final da Champions League de 2019. Posteriormente, comandou o PSG, onde conquistou títulos nacionais, e o Chelsea antes de assumir a seleção norte-americana.

Conhecido por equipes de forte intensidade, pressão na marcação e organização coletiva, Pochettino disputa sua primeira Copa do Mundo como treinador aos 54 anos. Em 2002, esteve em campo pela Argentina no Mundial realizado na Coreia do Sul e no Japão. Vinte e quatro anos depois, retorna ao Mundial com a missão de liderar os Estados Unidos em casa.

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Chelsea's Argentinian head coach Mauricio Pochettino gestures on the touchline during the English League Cup final football match between Chelsea and Liverpool at Wembley stadium, in London, on February 25, 2024. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Ficha técnica – Mauricio Pochettino

Nome completo: Mauricio Roberto Pochettino Trossero

Mauricio Roberto Pochettino Trossero Data de nascimento: 2 de março de 1972

2 de março de 1972 Idade: 54 anos

54 anos Cidade de nascimento: Murphy, província de Santa Fé, Argentina

Murphy, província de Santa Fé, Argentina Nacionalidade: Argentina

Clubes que treinou

Espanyol (2009–2012) Southampton (2013–2014) Tottenham (2014–2019) Paris Saint-Germain (2021–2022) Chelsea (2023–2024) Estados Unidos (desde 2024)

Clubes em que atuou como jogador

Newell's Old Boys Espanyol Paris Saint-Germain Bordeaux

Seleção como jogador

Argentina (20 jogos e 2 gols)

Principais títulos como treinador

Campeonato Francês 2021/22

Copa da França 2020/21

Supercopa da França 2020

Principais títulos como jogador