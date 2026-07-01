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Portugal mudou de escudo no meio da Copa? Federação explica polêmica após críticas

Federação anunciou novo escudo em site oficial e explicou situação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 21:07
Atualizado há 0 minutos
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Cristiano Ronaldo se lamentando
Camisa de Portugal na Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Nesta quarta-feira (1º), rumores sugerindo que a Seleção de Portugal teria alterado o seu tradicional escudo em meio à disputa do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 surgiram nas redes sociais. A notícia, que gerou críticas entre os torcedores, rapidamente se espalhou, mas foi prontamente desmentida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por meio de um comunicado oficial. A entidade garantiu que o emblema estampado nas camisas dos jogadores permanece o mesmo e é considerado "intocável".

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    Novo escudo Portugal
    Novo escudo anunciado pela federação portuguesa (Imagem: Reprodução)

    O mal-entendido começou quando a Federação Portuguesa de Futebol apresentou uma nova identidade visual em seu site oficial e plataformas digitais. O novo logotipo apresenta um design mais simples, com linhas suavizadas, estilo minimalista e um formato arredondado, seguindo uma tendência global de modernização de marcas para melhor adaptação ao ambiente digital.

    Ao visualizar a mudança no portal da entidade, muitos interpretaram que o novo desenho substituiria o escudo da seleção nacional. No entanto, a FPF esclareceu que a atualização gráfica diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial da instituição. Segundo a nota, a mudança faz parte de um processo de "harmonização e coerência gráfica" entre as diversas entidades que compõem o universo da FPF Empresarial, não tendo qualquer relação com o símbolo usado no uniforme da equipe principal de Portugal.

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    • O símbolo usado na camisa não será alterado

    Cristiano Ronaldo se lamentando
    Camisa de Portugal na Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Para encerrar qualquer especulação, a federação foi enfática ao afirmar que, em momento algum, foi considerada qualquer alteração no escudo da seleção em meio à Copa. "O símbolo que os nossos jogadores trazem ao peito com orgulho representa uma nação inteira e é, e continuará a ser, intocável", destacou a organização no comunicado oficial.

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