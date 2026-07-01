Portugal mudou de escudo no meio da Copa? Federação explica polêmica após críticas Federação anunciou novo escudo em site oficial e explicou situação

Nesta quarta-feira (1º), rumores sugerindo que a Seleção de Portugal teria alterado o seu tradicional escudo em meio à disputa do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 surgiram nas redes sociais. A notícia, que gerou críticas entre os torcedores, rapidamente se espalhou, mas foi prontamente desmentida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por meio de um comunicado oficial. A entidade garantiu que o emblema estampado nas camisas dos jogadores permanece o mesmo e é considerado "intocável".

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Novo escudo anunciado pela federação portuguesa (Imagem: Reprodução)

O mal-entendido começou quando a Federação Portuguesa de Futebol apresentou uma nova identidade visual em seu site oficial e plataformas digitais. O novo logotipo apresenta um design mais simples, com linhas suavizadas, estilo minimalista e um formato arredondado, seguindo uma tendência global de modernização de marcas para melhor adaptação ao ambiente digital.

Ao visualizar a mudança no portal da entidade, muitos interpretaram que o novo desenho substituiria o escudo da seleção nacional. No entanto, a FPF esclareceu que a atualização gráfica diz respeito exclusivamente à identidade visual corporativa e empresarial da instituição. Segundo a nota, a mudança faz parte de um processo de "harmonização e coerência gráfica" entre as diversas entidades que compõem o universo da FPF Empresarial, não tendo qualquer relação com o símbolo usado no uniforme da equipe principal de Portugal.

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O símbolo usado na camisa não será alterado

Camisa de Portugal na Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Para encerrar qualquer especulação, a federação foi enfática ao afirmar que, em momento algum, foi considerada qualquer alteração no escudo da seleção em meio à Copa. "O símbolo que os nossos jogadores trazem ao peito com orgulho representa uma nação inteira e é, e continuará a ser, intocável", destacou a organização no comunicado oficial.

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Portugal tem duelo decisivo no mata-mata contra a Croácia

Após terminar a fase de grupos em segundo lugar no Grupo K, a equipe comandada por Roberto Martínez prepara-se para o primeiro jogo eliminatório na Copa do Mundo. Portugal entra em campo nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), para enfrentar a Croácia pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida será realizada no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e vale uma vaga nas oitavas de final da competição. Os jogadores subirão ao gramado carregando o tradicional escudo, reafirmando o compromisso da federação em honrar o símbolo que representa o país.

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