Brasil faz treino sem sete titulares, mas com Neymar em campo Elenco fez o primeiro treino para enfrentar a Escócia neste domingo (21)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira fez no fim da manhã deste domingo (21) o primeiro treino em preparação para o jogo do Brasil com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami. A atividade, porém, não contou em sua totalidade com sete dos titulares de Carlo Ancelotti, que fizeram trabalho mais leve, regenerativo, por controle de carga.

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➡️Brasil precisa vencer a Escócia para buscar liderança e melhor logística

Neymar, por sua vez, treinou normalmente com o restante do grupo. Bem à vontade, ele conversou animadamente com Paquetá e Vini Jr antes de começar o aquecimento dos jogadores.

Durante os 15 minutos que a imprensa teve acesso, não foram a campo os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os laterais Danilo e Douglas Santos, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. Segundo a assessoria da Seleção, alguns deles acompanharam a atividade na sequência, mas em separado.

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O atacante Raphinha, que está com lesão no músculo posterior da coxa direita, não foi visto pela imprensa, mas foi ao CT. Ele está em tratamento intensivo para tentar voltar a ficar à disposição da Seleção ainda nesta Copa do Mundo.

Neymar e Vini Jr conversam durante treino do Brasil (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Além do treino deste domingo, Carlo Ancelotti irá comandar mais duas atividades completas até terça-feira (23) no CT do Brasil em Morristown. A delegação viajará à tarde para Miami, onde irá no dia seguinte irá encarar a Escócia pelo terceiro jogo do Grupo C na Copa do Mundo.

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A Seleção precisa vencer a Escócia para buscar a primeira colocação da chave, o que dará vantagem logística para a sequência do Mundial. Com quatro pontos, o Brasil lidera o grupo, mas divide a posição com o Marrocos. Assim, além do resultado, precisa garantir saldo de gols melhor do que os marroquinos, que enfrentam o Haiti no mesmo horário.

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