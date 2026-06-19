Oponente do Brasil, principal atleta do Haiti joga com dois brasileiros Brasil enfrenta o Haiti às 21h30 nesta sexta-feira (19)

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Jean-Ricner Bellegarde, camisa 10 da seleção caribenha, atua ao lado de dois jogadores que representaram a Seleção Brasileira em competições.

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Os companheiros de equipe que já defenderam a Amarelinha são João Gomes e André. Tanto Bellegarde quanto o ex-Flamengo estão no clube inglês desde 2023. André chegou em 2024. A última temporada foi negativa para os atletas: o Wolverhampton foi rebaixado na Premier League após terminar na lanterna da competição e disputará a segunda divisão inglesa pela primeira vez em oito anos.

Meia do Haiti joga com dois atletas que representaram o Brasil durante eliminatórias (Foto: Reprodução/Talking Wolves)

Contato entre Brasil e Haiti antes mesmo da Copa do Mundo

Antes de chegar ao clube inglês, o atual camisa 10 do Haiti teve passagem por Lens e Strasbourg, ambos da França. Na sua seleção, é a principal referência técnica da equipe e um dos jogadores com maior qualidade no elenco.

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Uma curiosidade sobre a referência haitiana é que, apesar de ser um dos principais jogadores da seleção, o atleta nunca pisou no país que defende. O meia nasceu em Colombes, na França, e representa o Haiti por sua ascendência familiar: seu pai nasceu no país caribenho.

Diferentemente de Bellegarde, João Gomes e André não foram convocados para a Copa do Mundo. Os atletas brasileiros tiveram passagem pelo ciclo que antecedeu o torneio e chegaram a ser convocados por Carlo Ancelotti. No entanto, para a lista final foram deixados de lado pelo comandante italiano.

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