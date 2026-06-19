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"Maldição do Rocky" movimenta torcedores na Filadélfia antes de jogo do Brasil

Escadaria do Rocky vira palco de superstição antes de Brasil x Haiti nos EUA

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 11:29
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Torcedores invadem escadaria na Filadélfia (Foto: Reprodução)
Torcedores invadem escadaria na Filadélfia (Foto: Reprodução)

A escadaria do Rocky Balboa, na Filadélfia (EUA), voltou a ser palco de uma ação curiosa envolvendo torcedores antes da partida entre Brasil e Haiti, marcada para esta sexta-feira (19). O local, tradicional ponto turístico da cidade, é conhecido também por atrair intervenções bem-humoradas ligadas ao futebol em períodos de grandes competições.

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    Na tarde de quinta-feira (18), a estátua do personagem Rocky Balboa foi monitorada por uma equipe no local para evitar que recebesse a camisa da Seleção Brasileira — prática que, segundo torcedores, estaria associada a uma espécie de superstição em jogos importantes. Ao mesmo tempo, fãs promoveram uma intervenção simbólica, colocando camisas de seleções como Argentina, França e Espanha no monumento.

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    Brasil x Haiti: Torcedores fazem festa antes de jogo (Foto: Reprodução)

    A ação teve apoio da Betnacional, que organizou a iniciativa como forma de engajar torcedores em torno da partida da Seleção. A marca atuou na montagem da operação no local e na mobilização de parte da ação com o público presente.

    Entenda a "maldição do Rocky"

    A crença em torno da chamada "maldição do Rocky" ganhou força ao longo dos anos após episódios em que equipes que participaram da brincadeira acabaram derrotadas em jogos decisivos. Entre os casos mais lembrados estão o Minnesota Vikings, em 2018, e o New England Patriots, em período que antecedeu o Super Bowl. Mais recentemente, torcedores do Equador também vestiram a estátua, e a seleção acabou derrotada pela Costa do Marfim na estreia. Esses episódios ajudaram a consolidar a escadaria como um dos pontos mais curiosos do folclore esportivo recente.

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    Ação da Betnacional "protege" a estátua do Rocky Balboa (Foto: Reprodução)

    A movimentação ocorreu em meio à presença de torcedores brasileiros na Filadélfia, que acompanham a preparação da Seleção para o duelo contra o Haiti.

    Brasil x Haiti: onde assistir

    Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pressionada a conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. O palco do confronto será o Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), onde o Brasil enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C➡️ Clique para assistir no Sportv

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