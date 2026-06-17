RD Congo: como joga e o que esperar do adversário de Portugal na estreia da Copa Equipes marcam a estreia no grupo K

Portugal estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17) contra RD Congo. A estreia do grupo K acontece às 14h (de Brasília).

A seleção portuguesa tem um roteiro conhecido. Estrelas como Cristiano Ronaldo vivendo sua sexta Copa, sem muitas surpresas e destaques em todos os setores. O Lance! explica, por sua vez, como o adversário português chega na competição.

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RD Congo: história do país tem histórico de colonização e guerras

Antes de entender o futebol, é interessante entender a história do país. A República Democrática do Congo tem uma história marcada por colonização, conflitos e instabilidade política.

No fim do século XIX, o território tornou-se propriedade pessoal do rei belga Leopoldo II, que explorou a população local de forma extremamente violenta para a extração de borracha e marfim. Após denúncias internacionais, a Bélgica assumiu oficialmente o controle da colônia em 1908, criando o Congo Belga.

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A independência veio em 1960, mas o país mergulhou rapidamente em uma crise política. O primeiro-ministro Patrice Lumumba foi deposto e assassinado, enquanto movimentos separatistas e disputas pelo poder desestabilizaram a nova nação.

Nos anos 1990, a instabilidade aumentou após o genocídio de Ruanda e a chegada de milhões de refugiados, um massacre em massa de pessoas dos grupos étnicos tútsis, tuás e de hútus moderados em Ruanda, que ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 1994 durante a Guerra Civil de Ruanda.

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Em 1997, rebeldes liderados por Laurent-Désiré Kabila derrubaram Mobutu e restauraram o nome República Democrática do Congo. Pouco depois, o país foi palco da Segunda Guerra do Congo, conhecida como "Grande Guerra da África", que envolveu diversos países da região e causou milhões de mortes.

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Mesmo após acordos de paz e eleições, a RD Congo continua enfrentando conflitos armados, especialmente no leste do país, onde grupos rebeldes disputam território e recursos minerais. Vale destacar que justamente estas riquezas minerais que acabam sendo o foco de grande parte destes conflitos.

E no futebol?

A seleção da República Democrática do Congo, conhecida como Leopardos, vive um momento histórico ao disputar a Copa do Mundo de 2026, encerrando um jejum de 52 anos sem participar do torneio. A última e única presença da equipe em Mundiais havia sido em 1974, quando o país ainda se chamava Zaire. Na ocasião, os congoleses foram eliminados ainda na fase de grupos e ficaram marcados pela derrota por 9 a 0 para a Iugoslávia, resultado que entrou para a história das Copas do Mundo.

Dentro de campo, a principal característica da equipe comandada por Sébastien Desabre é a solidez defensiva. A RD Congo costuma atuar com linhas compactas e um bloco mais baixo, priorizando a proteção da própria área e reduzindo os espaços para os adversários. Esse perfil pode representar um desafio para Portugal, que nos amistosos preparatórios demonstrou dificuldades para criar oportunidades diante de equipes que se fecham bem defensivamente.

Sem a posse de bola como prioridade, os congoleses apostam em transições rápidas e na força física de seus jogadores. No gol, Mpasi aparece como uma das opções mais utilizadas pela seleção, apesar de ser reserva no Le Havre, time da França. Já na defesa, o lateral-direito Bissaka é um dos nomes mais conhecidos do elenco, graças à trajetória construída na Premier League.

Outro destaque é o experiente Mbemba, conhecido como "xerife" do time e principal liderança do sistema defensivo.

No meio-campo, um dos destaques fica para Sadiki. Volante e conhecido pela capacidade de recuperação de bola, trabalha bastante com Moutossamy, que atua mais recuado e como forma de proteção. Sadiki, por sua vez, consegue cair também mais para o lado esquerdo.

No ataque, o comando fica na responsabilidade de Bakambu. Inclusive, deve ser um dos mais mirados pela defesa portuguesa. Experiente e com passagens por clubes como Villarreal, Olympiacos e Real Betis, o atacante é uma das principais armas da seleção congolesa. Conhecido pela velocidade e pela capacidade de atacar os espaços nas costas da defesa, sendo a principal referência na frente.

Seleção tem destaques na Europa (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Números de RD Congo e Portugal

Os números históricos mostram um cenário favorável para Portugal na estreia. A República Democrática do Congo chega ao Mundial de 2026 com um retrospecto de 355 partidas disputadas, somando 107 vitórias, 97 empates e 151 derrotas, além de 399 gols marcados e 494 sofridos, um aproveitamento de 39,2%.



Já Portugal costuma ter desempenho mais consistente em aberturas de Copa do Mundo. Em oito estreias disputadas na história do torneio, a seleção portuguesa venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu duas, alcançando 58,3% de aproveitamento. Curiosamente, os portugueses marcaram e sofreram o mesmo número de gols nesses jogos inaugurais: 13 para cada lado. O histórico reforça o favoritismo lusitano para o duelo desta terça-feira, mas também mostra que Portugal nem sempre teve vida fácil em seus primeiros compromissos de Mundial. Todos os números são do Sofascore.

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